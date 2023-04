Asad Encounter:असद और गुलाम के एनकाउंटर से कंगना खुश, सीएम योगी को बताया अपना भाई

लखनऊ : देश में कोई भी बड़ा मुद्दा हो और कंगना रनौत उस पर जरुर अपनी प्रतिक्रिया देती हैं. मुद्दा राजनीतिक हो या लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रिएक्शन देने से नहीं चूकती हैं. अतीक अहमद के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भैया बताया है.

