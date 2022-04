क्यों ट्रोल हो रही हैं Kareena Kapoor? इस एड में लुक्स को लेकर उठे सवाल, बिंदी पर हुआ बवाल!

Kareena Kapoor Khan Malabar Gold Ad: हिंदी सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस करीना कपूर खान एक बार फिर ट्रोल हो रही हैं. इस बार वजह कुछ और है. दरअसल, एक फेमस ज्वेलरी ब्रांड मालाबार ग्रुप से जुड़े एड को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें निशाने पर ले लिया है. बताया जा रहा है कि अक्षय तृतीया पर्व को लेकर कंपनी ने एक एड लॉन्च किया, जिसमें करीना ने काफी सुंदर गहने पहने हैं. लेकिन, उन्होंने बिंदी नहीं लगाई है. जब लोगों की नजर इसपर पड़ी तो उन्हें कुछ अटपटा लगा और सबने कंपनी के साथ एक्ट्रेस को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया.

नाराज लोग लगातार पूछ रहे सवाल

ज्वेलरी ब्रांड के ओनर एमपी अहमग और एक्ट्रेस करीना कपूर खान दोनों ही नाराज यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं. जनता ने सवाल किया कि यह एड किस कम्यूनिटी के लिए बनाया गया है? किस कम्यूनिटी के लोगों को इसके लिए टारगेट किया जा रहा है? ऐसे में अब ट्विटर पर एक हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा है... #Boycott_MalabarGold.

ये हैशटैग कर रहे टॉप ट्रेंड

बिना बिंदी के करीना को देखकर जनता ऐसी भड़क गई है, जिसका कोई जवाब नहीं. लगातार लोग इस हैशटैग के साथ ट्वीट करते हुए ब्रांड ओनर और एक्ट्रेस के सामने सवालों की झड़ी लगा रहे हैं. लोग तो इतने नाराज हैं कि मालाबार गोल्ड ब्रांड को बॉयकॉट करने यानी उसका बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं. लोगों के रिएक्शन Boycott_MalabarGold और #No_Bindi_No_Business के जरिए देखे जा सकते हैं.

The latest advt by MalabarGold is another example of disregard to Hindu festival. Wearing Bindi is imp.part of tradational Indian woman dressing..Mocking Hindu tradations and expecting Hindus to spend their money for them. Not anymore pic.twitter.com/W8nHYC2uMI — Aparna Naik (AparnaNaik10) April 22, 2022

So called 'The Responsible Jeweller' releasing ad with Kareena Kapoor Khan without a bindi for Akshaya Tritiya ! Do they care about Hindu culture ?#Boycott_MalabarGold#No_Bindi_No_Business pic.twitter.com/pgwutaicDq — Aravinda Baliga (baliga_2012) April 22, 2022

Kareena Kapoor Khan without a bindi in Malabar Gold Ad on eve of Akshaya Tritiya! M P Ahammed should kindly clarify to whom the ad targeted to ?#Boycott_MalabarGold#No_Bindi_No_Business pic.twitter.com/BAmn9cllAo — Aravinda Baliga (baliga_2012) April 22, 2022

