लखनऊ: ITI में नए ट्रेड से खुलेंगे रोजगार के रास्ते, CM Yogi के निर्देश के बाद नए कोर्सेज के लिए टास्क फोर्स गठित

मयूर शुक्ला/लखनऊ: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने कहा है कि बदले हुए हालातों के मुताबिक व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों (vocational educational institutions) के पाठ्यक्रम में संशोधन की जरूरत है. कई ऐसे ट्रेड चल रहे हैं जिनकी वर्तमान में वेल्यू नहीं रह गई है. सीएम योगी ने व्यावसायिक शिक्षा विभाग को जल्द इस संबंध में कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए. इसी को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा और उद्योग जगत के विशेषज्ञों की एक समिति गठित कर पाठ्यक्रमों की समीक्षा करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि अनुपयोगी ट्रेड्स को समाप्त करते हुए नए ट्रेड शुरू किए जाएं.

पैदा होंगे रोजगार के अवसर

आज के युग में एजुकेशन के क्षेत्र में कई अहम बदलाव हुए हैं. ऐसे में आईटीआई (ITI) के पाठ्यक्रम में भी समय के साथ बदलाव की जरूरत है. इसी के तहत सीएम योगी (CM YOGI) ने यह फैसला लिया है, ताकि बाजार के मांग के अनुसार उपयोग में आने वाले नए पाठ्यक्रम तैयार किया जा सकें, और युवाओं को आसानी से रोजगार मिल सके.

टास्क फोर्स का गठन

उत्तर प्रदेश के राजकीय पॉलीटेक्निक (Government Polytechnic) और राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में नए पाठ्यक्रम शुरू कराने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है. टास्क फोर्स एक महीने में पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देकर उसे स्वीकृत भी करेगा. प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग इसके अध्यक्ष होंगे, जबकि इसी विभाग के सचिव उपाध्यक्ष होंगे. मुख्यमंत्री योगी ने गैर जरूरी आईटीआई (ITI) कोर्स खत्म करने और नए कोर्स शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए.

न्यू एज कोर्सेज संचालित किए जाने की जरूरत

बाजार की मांग और भविष्य में उपयोग में आने वाली नवीन प्रौद्योगिकी को देखते हुए कुशल कार्मिक तैयार करने के उद्देश्य से न्यू एज कोर्सेज संचालित किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है. न्यू एज कोर्सेज (Need to run new age courses) के अध्ययन के लिए प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग में अपग्रेडेशन एंड अप स्किलिंग ऑफ टेक्निकल एजूकेशन विषय पर समितियां गठित की गई हैं, जो तीन हफ्ते में अपनी संस्तुतियां प्रस्तुत करेंगी. टास्क फोर्स इन संस्तुतियों पर विचार करते हुए न्यू एज कोर्सेज के चिह्वांकन का कार्य पूरा कराएगा और प्रस्तावित कोर्सेज को अंतिम रूप से स्वीकृत भी करेगा.

गौरतलब हो कि सीएम योगी ने बुधवार को अधिकारियों की बैठक में कहा कि स्वास्थ्य और पोषण जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से ‘सांसद स्वस्थ बाल प्रतियोगिता’ का आयोजन किया जाए. केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में एक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. इस आयोजन को उस कार्यक्रम से जोड़ा जा सकता है.

