Lucknow University PhD Admission 2023: एलयू ने बढ़ा दी पीएचडी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट, इस लिंक से करें डायरेक्ट अप्लाई

Lucknow University PhD Admission 2023: अगर आप भी लखनऊ विश्वविद्यालय (Lucknow University) में पीएचडी करने की सोच रहे हैं लेकिन लास्ट डेट निकलने की वजह से परेशान हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. एलयू ने पीएचडी में एडमिशन (LU PhD Admission 2023) लेने के लिए समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है. अब उम्मीदवार 25 जनवरी तक पीएचडी में प्रवेश के लिए अप्लाई कर सकते हैं. नीचे आवेदन की डिटेल समेत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है. साथ ही दिए गए डायरेक्ट लिंक के जरिए आप सीधे अप्लाई कर सकेंगे.

लखनऊ विश्वविद्यालय ने पीएचडी प्रवेश आवेदन शुल्क (Lucknow University PhD Admission 2023 Exam Fees)

बता दें एलयू में पीएचडी में प्रवेश लेने के लिए सामन्य और ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों को 2 हजार रुपये का आवदेन शुल्क देना होगा.जबकि एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एग्जाम फीस 1 हजार रुपये तय की गई है. इसके अलावा डिफरेंटली एबल्ड (पीएच) किसी भी श्रेणी के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 1000 रुपये का भुगतान करना होगा. अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें.

एलयू पीएचडी के लिए ऐसे करें अप्लाई (How To Apply for Lucknow University PhD Admission 2023 )

- आवेदन के लिए सबसे पहले आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट lkouniv.ac.in पर जाना होगा.

- इसके बाद आपको वेबसाइट के होमपेज एडमिशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.

- इसके बाद आपको रजिस्टर करना होगा और अपनी पर्सनल डिटेल यहां भरनी होगी.

- इसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता की डिटेल भरनी होगी.

- अब फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें.

- प्रोसेस पूरी करने के बाद आपको एग्जाम फीस का पेमेंट करना होगा.

- प्रोसेस पूरी करने के बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी. भविष्य के लिए इसका एक प्रिंटआउट ले लें.

- अगर आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा हो रही है तो आपको हेल्पलाइन नंबर 0522-4150500 पर संपर्क करना होगा.

अप्लाई करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें.