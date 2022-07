Monkeypox Alert in UP: मंकीपॉक्स को लेकर यूपी में अलर्ट, मरीजों के लिए कोविड अस्पतालों में बेड रिजर्व

Monkeypox Alert in UP: मंकीपॉक्स बीमारी की बढ़ती आशंका को देखते हुए UP के सीएम योगी ने अलर्ट जारी किया है. सीएम योगी के आदेश के बाद मंकीपॉक्स से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं..