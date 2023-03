Oscars 2023 : ऑस्कर में भारत का जलवा, RRR के Natu Natu को मिला बेस्ट ओरिजनल सांग अवॉर्ड

Oscar 2023: भारत को दूसरा ऑस्कर अवॉर्ड मिल गया है. भारत की फिल्म RRR के गाने नाटु-नाटु को ऑस्कर अवॉर्ड मिल गया है. देश के लिए ये एक प्राउड मूमेंट है. बेस्ट ऑरिजनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR के गाने नाटु नाटु ने बाजी मार ली है. इससे पहले भारत को पहला अवॉर्ड द एलिफेंट व्हिस्परर्स के रूप में मिला.

भारत को मिली द एलिफेंट व्हिस्परर्स के रूप में पहली खुशी

The Elephant Whisperers :ऑस्कर 2023 से भारत के लिए पहली खुशखबरी के रूप में मिली. भारत की 'द एलीफ़ेंट व्हिसपरर्स' को 'बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म' अवॉर्ड से नवाजा गया. गुनीत मोंगा और कार्तिकी गोंज़ाल्विस की 'द एलीफैंट व्हिसपरर्स' ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फ़िल्म का ऑस्कर पुरस्कार जीता. दोनों ऑस्कर के मंच पर अवॉर्ड लेने पहुंचे. डॉक्यूमेंट्री, द एलिफेंट व्हिस्परर्स को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट श्रेणी में नॉमिनेट किया गया था. यह फिल्म 41 मिनट लंबी है और इसका प्रीमियर 8 दिसंबर, 2022 को नेटफ्लिक्स पर हुआ था.

द एलिफेंट व्हिस्परर्स एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, जो एक जोड़े की दिल को छू लेने वाली कहानी है, जिसे देखभाल के लिए एक अनाथ हाथी, रघु दिया गया है. उपलब्ध सिनोप्सिस के मुताबिक कहानी रघु के ठीक होने और जीवित रहने के बाद जोड़ी और रघु के बीच बिना शर्त प्यार और बंधन की एक सुंदर कहानी बुनती है.

नाटु-नाटु के ऑस्कर जीतने पर चिरंजीवी ने दी बधाई

भारत की फिल्म RRR के गाने नाटु-नाटु को ऑस्कर अवॉर्ड मिल गया है. इसी के साथ इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है. इस खुशी के मौके पर साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी ने ट्वीट करते हुए बधाई दी है.

#NaatuNaatu ON TOP OF THE WORLD !!!

And THE OSCAR for the Best Original Song Goes To : Take a Bow .. @mmkeeravaani garu & @boselyricist @kaalabhairava7 @Rahulsipligunj #PremRakshith @tarak9999 @AlwaysRamCharan And the One & Only

@ssrajamouli #Oscars95

— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) March 13, 2023