PM Kisan Yojana: अपात्र लाभार्थी हो जाए सावधान! जल्द आ सकता है रकम लौटाने का नोटिस

Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं. मोदी सरकार देश के पिछड़े हुए किसानों का आर्थिक स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयासरत है. सरकार किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से सालाना 6 हजार रुपये देती है.

अब तक योजना के तहत 11 किस्तें किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं. जहां देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसान इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं. वहीं, कुछ ऐसे भी किसान हैं जो इसके लिए अपात्र हैं, जिनके द्वारा इस योजना का लाभ लिए जाने का मामला सामने आ रहा है.

अपात्र लाभार्थियों को भेजा जाएगा नोटिस

कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना का गलत तरीके से फायदा उठाया हैं. ऐसे अपात्र लाभार्थियों के खिलाफ सरकार कड़े कदम उठा रही है. ऐसे फर्जी किसानों को सरकार ने जल्द से जल्द रकम वापस करना का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने वाले अपात्र किसानों को कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है. सरकार ने इन लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है. अगर आपके जानने वालों में कोई अपात्र लाभार्थी हैं, तो आप उन्हें इस बारे में जरूर बताएं. वहीं, आप भी ऑनलाइन यह देख सकते हैं कि आपको पैसे लौटाने हैं या नहीं.

ऐसे देखें लिस्ट में अपना नाम

1.सबसे पहले आप योजना के पोर्टल पर जाएं

2.यहां आपको फॉर्मर कॉर्नर पर रिफंड ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा.

3.अब यहां क्लिक करने पर एक पेज ओपन होगा.

4.इस पेज पर मांगी गई सारी जानकारियां दर्ज करें.

5.अब अपना 12 अंकों का आधार नंबर, बैंक खाता संख्या या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करें.

6.अब कैप्‍चा कोड दर्ज कर 'गेट डेटा' पर क्लिक करें.

7.अगर स्क्रीन पर 'You are not eligible for any refund amount' का मैसेज नजर आए, तो आपको पैसा वापस नहीं करना होगा.

8.अगर 'Refund amount' का ऑप्शन दिखता है, तो इसका मतलब है कि आपको पैसे लौटाने का नोटिस कभी भी आ सकता है.

