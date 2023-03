PM Kisan Yojna Update: पीएम किसान के 2 हजार रुपये से वंचित रह गए 3.5 करोड़ किसान, लटकी है किस्त तो तुरंत करें ये काम

PM Kisan Yojna Installment Update: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जरूरतमंद किसानों को 6 हजार रुपये सालाना की मदद मुहैया कराई जा रही है. केंद्र सरकार अब तक पात्रों को 13 किस्तों का लाभ दे चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में योजना की 13वीं किस्त के 2 हजार रुपये की किस्त की सौगात दी थी. योजना का लाभ 12 करोड़ से ज्यादा किसान ले रहे हैं. लेकिन दिसंबर-मार्च में जारी होने वाली किस्त केवल 8.53 करोड़ किसानों के खाते में पहुंच पाई है. करीब साढ़े तीन करोड़ किसान किस्त से वंचित हैं. जानिए इसकी क्या वजह है और आप आगे क्या कर सकते हैं.

पीएम किसान योजना का लाभ जरूरतमंद किसानों को मिले, इसलिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए योजना में समय-समय पर फिल्टर लगाए गए. जिसमें ई-केवाईसी, खतौनी का वेरिफिकेशन भी शामिल है. अगर केवाईसी पूरी कराने के बाद भी स्टेटस में अगर Acount detail is under revalidation process with bank लिखा आ रहा है तो काउंट स्टेटस का रिवैलिडेशन इसकी वजह हो सकता है.

पीएम किसान योजना से जुड़े किसानों को जिलास्तर पर सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. जानकारी के मुताबिक यूपी के कुशीनगर जिले में 14 से 18 मार्च के बीच सभी तहसीलों में पीएम किसान योजना को लेकर विशेष कैंप लगाया जा रहा है. जिसमें भूलेख अंकन का काम पूरा करा सकते हैं. इसके अलावा आधार कार्ड बैंक पासबुक व खतौनी की फोटोकॉपी लेकर तहसील में पहुंचकर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं.

यहां पा सकते हैं समाधान

पीएम किसान से संबंधित कोई परेशानी है तो आप पीएम किसान के हेल्पलाइन नंबर 155261 पर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा पीएम किसान टोल फ्री नंबर 18001155266 और पीएम किसान लैंडलाइन नंबर 011-23381092, 011-24300606 पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है. आप ई-मेल आईडी pmkisan-ict@gov.in पर भी शिकायत भेज सकते हैं.

क्या है पीएम किसान योजना

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को 6 हजार रुपये सालाना की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है. यह पैसा 2 हजार रुपये की तीन बराबर किस्तों में लाभार्थी किसानों के खाते में भेजा जाता है.