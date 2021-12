'यूपी-उत्तराखंड आज की हलचल': बीजेपी की जन विश्वास यात्रा समेत दिन भर इन खबरों पर बनी रहेगी नजर, जिनका होगा आप पर असर

UP Uttarakhand News Today: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर यूपी में सभी दल चुनावी मोड में हैं. यूपी में बीजेपी रविवार को 06 जगहों से जनविश्वास यात्राओं का आगाज करेगी. लखनऊ में अखिलेश यादव रविवार दोपहर 12.30 बजे के करीब आयकर विभाग के छापों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ओवैसी भी बिजनौर दौरे पर हैं. इसके अलावा और भी खबरें हैं जो आपको इस रिपोर्ट में पढ़ने को मिलेंगी.

जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे सीएम योगी

यूपी में बीजेपी रविवार को 06 जगहों से जनविश्वास यात्राओं का आगाज करेगी.आज यूपी के सीएम योगी मथुरा और गोरखपुर दौरे पर हैं. वह मथुरा में बीजेपी जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे. रविवार से दो दिन गोरखपुर में रहेगा. 933 करोड़ों की सौगात देंगे. 09:30 बजे काकोरी, लखनऊ का कार्यक्रम है. इसके बाद 11:00 बजे मथुरा में जन विश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे. वहीं अम्बेडकरनगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे. झांसी में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ करेंगे. भाजपा सांसद एवम राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने कहा कि यात्रा के ज़रिए जन जन तक पहुचने का लक्ष्य है. यह यात्रा गोरख क्षेत्र के 10 जिलों ,13 लोकसभा और 62 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी.

अखिलेश की प्रेस कॉफ्रेंस

लखनऊ में अखिलेश यादव रविवार दोपहर 12.30 बजे के करीब आयकर विभाग के छापों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे. शनिवार से अखिलेश यादव के करीबियों के घरों और दफ्तरों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी जारी है.

मैनपुरी, मऊ, औरैया, इटावा, आगरा में इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी और पूछताछ जारी.

अब अंडर ग्रेजुएट छात्राओं को भी मिलेगी मैटरनिटी लीव, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ

उत्तराखंड में बीजेपी रविवार को कुमाऊं मंडल में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेगी. सीएम पुष्कर सिंह धामी रविवार को बागेश्वर में विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे. बीजेपी की कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ होगा. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं क्षेत्र की यात्रा का शुभारंभ करेंगे. इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी इसमें में मौजूद रहेंगे.

गाजियाबाद में वैश्य व्यापारी महाकुंभ

गाजियाबाद में वैश्य व्यापारी महाकुंभ में राज्यसभा सांसद डॉ. सुभाष चंद्रा शिरकत करेंगे. रविवार को गाजियाबाद के कमला नेहरू नगर ग्राउंड में कार्यक्रम होगा. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद डॉ सुभाष चंद्रा, केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल होंगे. इस कार्यक्रम में गाजियाबाद और पश्चिम क्षेत्र के व्यापारी और वैश्य समाज के लोग शामिल होंगे. महाकुंभ में ज्यादा से ज्यादा लोगों से आयोजन में शामिल होने की अपील की गयी है.

प्रियंका गांधी रविवार को रायबरेली में रहेंगी

महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को रायबरेली में रहेंगी. कांग्रेस के गढ़ रायबरेली में महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को महिलाओं से संवाद साधेंगी. यहां शहर स्थित रिफार्म क्लब में आयोजित महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगी. इस दौरान वह महिलाओं और बच्चों से संवाद करेंगी. माना जा रहा है कि इस कार्यक्रम में एक हज़ार से ज़्यादा महिलाएं शामिल होंगी.

हार्दिक पटेल की जनसभा

कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल की रविवार को प्रतापगढ़ में जनसभा है. वह सदर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे.

गोंडा में बैठक करेंगे कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी

कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी चुनाव के मद्देनजर गोंडा में बैठक करेंगे. 19 दिसंबर 1:00 बजे पूर्व मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप चौधरी रहेंगे शामिल आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर करेंगे बैठक.

दो दिन के राज्य दौरे पर सूर्या

उत्तराखंड में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के दौरे के बीच युवा मोर्चा भी सक्रिय है. मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उत्तराखंड आ रहे हैं. भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष 21 और 22 दिसंबर को देहरादून आ रहे हैं. युवा मतदाताओं को फोकस में रखते हुए दो दिन तक मोर्चे की बैठक करेंगे सूर्या.

बिजनौर में असदुद्दीन ओवैसी

बिजनौर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी शोचित- वंचित समाज रैली को संबोधित करेंगे.ठहरी चुंगी के पास जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी.

दो कक्षीय न्यायालय का शिलान्यास

इलाहाबाद हाईकोर्ट चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी का प्रतापगढ़ दौरा है. चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी के आगमन पर प्रशासन चौतरफा अलर्ट है. न्यायालय लालगंज में दो कक्षीय न्यायालय का शिलान्यास करेंगे. चीफ जस्टिस दीवानी न्यायालय परिसर का भी निरीक्षण करेंगे.

कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को लेकर अलर्ट

लखनऊ प्रशासन ने कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रोन को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. रविवार से सभी चिकित्सकीय, प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियों को निरस्त किया गया. ICCC में अब पहले की तरह 24 घंटे डॉक्टर्स और प्रशासनिक नोडल अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है. ओमिक्रोन संक्रमण के दृष्टिगत RRT व सर्विलांस टीमों की संख्या को दोगुना करने के निर्देश दिए गए हैं. रविवार से समस्त हॉस्पिटलों के कोविड वार्ड शुरू कराने के भी आदेश हैं. यूपी में कोविड संक्रमण एक बार फिर से बढ़ने लगा है. शनिवार को पूरे प्रदेश में कोरोना के 33 नए मामले मिले हैं. बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से ज्यादा समय में इतने केस सामने नहीं आए हैं.

WHO ने फिर चेताया

कोरोना का नया ‘ओमिक्रॉन’ वेरिएंट दुनिया भर के कई देशों में पहुंच चुका है. भारत ने भी ओमिक्रॉन के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है. भारत में ओमिक्रॉन संक्रमितों का आंकड़ा 110 से ज्यादा हो चुका है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ओमिक्रॉन वेरिेएंट तेजी से फैल रहा है और जल्द ही यह डेल्टा वेरिएंट (Delta Variant) को भी पीछे छोड़ सकता है. इन सबके बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने ओमिक्रॉन को लेकर फिर चेताया है. WHO के अनुसार, कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में काफी तेजी से फैल रहा है. WHO ने शनिवार को कहा कि ओमिक्रॉन संस्करण 89 देशों में फैल चुका है और सामुदायिक प्रसार वाले क्षेत्रों में इसके मामलों की संख्या 1.5 से 3 दिनों में दोगुनी हो रही है.

जल्द जारी करेगा परीक्षा के नतीजे

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (यूपीपीबीपीबी) पुरुषों एवं महिलाओं के लिए उपनिरीक्षक, नागरिक पुलिस, प्लाटून कमाण्डर, पीएसी व अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरुष) के 9534 पदों पर सीधी भर्ती-2020-21 के लिए

12 नवंबर 2021 से 02 दिसंबर 2021 तक तीन चरणों में चली. लिखित परीक्षा का रिजल्ट जल्द जारी किया जा सकता है.

यूपी में मौसम विभाग ने शीतलहर की चेतावनी जारी की

अगले दो दिनों तक यूपी में शीतलहर चलने की संभावना है. पारे में गिरावट के चलते शीतलहर चलेगी. मेरठ सबसे ठंडा जिला, न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस. राजधानी लखनऊ में न्यूनतम तापमान हुआ आधा लखनऊ में 11KM/H की रफ्तार से हवा चल रही है. पश्चिमी हवाओं ने उत्तर प्रदेश में ठंड बढ़ाई है.

