प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का निधन, सेहत बिगड़ने के बाद अहमदाबाद के अस्पताल में थीं भर्ती

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्ष की आयु में शुक्रवार को संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी. हीराबेन को पिछले बुधवार को सेहत बिगड़ने के बाद अहमदाबाद के मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में ले जाया गया था. प्रधानमंत्री स्वयं एक दिन पहले अपनी मां का हालचाल लेने अस्पताल गए थे. पीएम मोदी ने अपनी मां के निधन पर ट्वीट कर अपना दुख व्यक्त किया.

प्रधानमंत्री की माता के निधन पर सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी जब भी गुजरात जाते थे, तो वहां अपनी मां हीराबेन से मुलाकात जरूर करते थे. उनके साथ बैठकर स्नेह से बात करना और भोजन करना वो नहीं भूलते थे. हीराबेन ने 2014 में नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कहा था कि उनका बेटा अब एक राज्य की सेवा करने के बाद देश की सेवा के लिए कार्य करेगा, इसका उन्हें गर्व है. उनका आशीर्वाद हमेशा बेटे के साथ रहेगा.

Praying to Mahaprabhu Jagannath for speedy recovery & good health for Hon’ble PM Shri @narendramodi ji’s Respected Mataji Smt Heeraben Modi ji. pic.twitter.com/RFK1RbdPT6

— Sudarsan Pattnaik (@sudarsansand) December 28, 2022