Mann ki baat 2023: प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे इस साल की पहली 'मन की बात' आप भी साझा कर सकते है अपने विचार जाने कैसे?

Mann ki baat 2023: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जनवरी यानि की कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर करेंगे मन की बात. इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश-विदेश के लोगों के साथ अपने विचार सांझा करेंगे. आपको बता दे कि मासिक रेडियो कार्यक्रम की 97वीं कड़ी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार करने के लिए कहा है.

नमो ऐप पर साझा करें अपने विचार

आप अपने विचार नमो ऐप या माइगोव ओपन फोरम में कर सकते हैं, और टोल-फ्री नंबर 1800-11-7800 के जरिया भी आप प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं. जानकारी के मुताबिक फोन लाइनें 27 जनवरी तक खुली रहेंगी. इच्छुक लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और एसएमएस में प्राप्त लिंक के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं.

