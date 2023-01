Gurmeet Ram Rahim Parole: दुष्‍कर्म और हत्‍या के आरोप में जेल में बंद डेरा सच्‍चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आज यानी शनिवार को 40 दिनों की पैरोल मिल गई. पैरोल मिलने के बाद उसे कड़ी सुरक्षा व्‍यवस्‍था के बीच रोहतक की सुनारिया जेल से यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम ले जाया गया है.

दुष्‍कर्म के आरोप में 20 साल कैद की सजा काट रहा राम रहीम

बता दें कि डेरा सच्‍चा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दो शिष्‍यों से दुष्‍कर्म के आरोप में 20 साल कैद की सजा सुनाई गई है. पिछले साल अक्टूबर में राज्यव्यापी पंचायत चुनाव और हरियाणा में आदमपुर विधानसभा के उपचुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले ही वह पैरोल पर बाहर आया था. 2022 में उसको 3 बार 40 दिन की पैरोल मिली थी.

महिला आयोग की अध्‍यक्ष ने किया ट्वीट

दोषी ठहराए जाने के बाद से राम रहीम 2017 से सुनारिया जेल में बंद है. राम रहीम को पैरोल मिलने पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया. इसमें लिखा, बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल दे दी गई है…बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी हैं. देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आजाद घूम रहे हैं.

पैरोल के लिए यह बताई वजह

गुरमीत राम रहीम ने पैरोल के लिए दाखिल आवेदन में कहा है कि डेरा सच्चा सौदा के दूसरे गुरु शाह सतनाम (Shah Satnam) की 25 जनवरी को जयंती है. इस दिन डेरा की ओर से एक बड़े धार्मिक सभा का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान हजारों भक्तों के लिए मुफ्त भोजन परोसा जाएगा.

