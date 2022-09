Sachin Tendulkar और Yuvraj Singh ने नेट प्रैक्टिस में बहाया पसीना, 10 सितबंर को होगा पहला मुकाबला

Road Safety World Series 2022: रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आगाज होने जा रहा है. जिसका पहला मुकाबला 10 सितंबर को इंडिया लीजेंड्स और साउथ अफ्रीका लीजेंड्स के बीच खेला जाएगा. जिसको लेकर टीम ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. इंडिया लीजेंड्स के कप्तान सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और युसुफ पठान ने बुधवार को ग्रीनपार्क स्टेडियम में नेट प्रैक्टिस की. इस दौरान युवी ने लंबे-लंबे छक्के लगाए. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

Always keep your mind on the drive, hands on the wheel and eyes on the road! excited to be part of the @RSWorldSeries see you there!@India__Legends @YUVSTRONG12#RoadSafetyWorldSeries #RSWS #Cricket #IndiaLegends #Cricket #yuvrajsingh #T20I pic.twitter.com/IaoaDLxCc9

