Bhojpuri Song: शिल्पी राज और अंकुश राजा का नया सावन स्पेशल सॉग 2022 हुआ रिलीज, देखें वीडियो

Shilpi Raj And Ankush Raja New Bhojpuri Song 2022:भोजपुरी सिनेमा की मशहूर सिंगर शिल्पी राज और अंकूश राजा का नया सावन भोजपुरी सॉन्ग 2022 ( Shilpi Raj And Ankush Raja New Saawan Bhojpuri Song 202) "मेकअप मार के देवघर जाना जरूरी नहीं है" ( Makeup Marke Devghar Jana Jaruri Nahi Hai ) रिलीज हो गया है."मेकअप मार के देवघर जाना जरूरी नहीं है" सॉन्ग को वेब म्यूजिक यूट्यूब चैनल (Wave Music ) पर मंगलवार को रिलीज किया गया है. यह गाना रिलीज होने के साथ इंटरनेट पर धमाल मचाने लगा है.

"मेकअप मार के देवघर जाना जरूरी नहीं है" गाने में इनकी रही यह भूमिका

"मेकअप मार के देवघर जाना जरूरी नहीं है" की लिरिक्स को चंदन यदूवंशी ने लिखा है. जबकि संगीत छोटू रावत ने दिया है. सुशांत सिंह और कुमार चंदन के निर्देशन में बना है. यूं तो शिल्पी राज का हर गाना अलग होता है, लेकिन बोल बम का यह गाना अब तक का सबसे अलग और नया है. शिल्पी राज और अंकुश राजा के सावन स्‍पेशल भोजपुरी गाने को लोग खूब पसंद कर रहे हैं. यह गाना यूट्यूब पर रिलीज होने के साथ ही तहलका मचाने लगता है.

अगर बात करें शिल्पी राज और अंकुश राजा के इस नए गाने "मेकअप मार के देवघर जाना जरूरी नहीं है" की तो, यह "बाबा बैद्यनाथ" को समर्पित एक शानदार भोजपुरी गाना है. पियरी धोतीस कुर्ता और गमछा में अंकुश राजा अलग ही अंदाज में नजर आ रहे हैं. उनके डांस को भी इंटरनेट यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं.

WATCH LIVE TV