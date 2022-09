अफजल गुरु पर बनी फिल्म में आतंकी की पत्नी का रोल निभा रहीं 'मां सीता', सोशल मीडिया पर छिड़ा संग्राम

Deepika Chikalia in Gaalib: भारत के संसद भवन पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादी अफजल गुरु के बेटे गालिब पर एक मूवी आज रिलीज़ हुई है. इस फिल्म का नाम भी गालिब ही है. अफजल गुरु से तो पूरी दुनिया वाकिफ है, लेकिन डायरेक्टर्स ने अफजल के बेटे गालिब को स्टोरी का सेंट्रल पॉइंट बनाया है और उसके सकारात्मक पक्ष को दिखाने की कोशिश की गई है. जनता के लिए आतंकी अफजल गुरु के बेटे का पॉजिटिव पक्ष देखने में शायद आश्चर्यचकित लगे, लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात है कि इस फिल्म में लोकप्रिय धारावाहिक 'रामायण' की माता सीता यानी दीपिका चिखलिया ने बड़े पर्दे पर दोबारा एंट्री की है.

रामानंद सागर के मशहूर धार्मिक धारावाहिक 'रामायण' में मां सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री दीपिका चिखलिया इस फिल्म के साथ फिर सुर्खियों में आ गई हैं. दीपिका इस फिल्म में अफजल गुरु की पत्नी का रोल निभा रही हैं, यानी कि वह गालिब की मां बनी हैं और नाम है शबाना. वैसे तो इस फिल्म का मेन कैरेक्टर गालिब है, लेकिन ट्विटर पर इस समय दीपिका चिखलिया की चर्चा चल रही है.

मनोज गिरि द्वारा निर्देशित और धीरज मिश्रा-यशोमति देवी द्वारा लिखित गालिब की इस कहानी के मुताबिक, पिता अफजल गुरु के नाम को दूर रखकर गालिब अपनी मां शबाना की देखरेख में ही बड़ा हुआ. मां शबाना का यह रोल दीपिका ने बखूबी निभाया है, लेकिन कुछ लोग यह विश्वास नहीं कर पा रहे कि माता सीता का सकारात्मक की सकारात्मक भूमिका में जिन दीपिका को उन्हों देखा, वह एक आतंकवादी की पत्नी की भूमिका क्यों निभा रही हैं. ऐसे में कुछ लोगों में नाराजगी देखने को मिली है, जो ट्विट और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाहिर है.

यह भी पढ़ें: UPSSSC Recruitment 2022: वन विभाग में निकलीं 701 पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, ऐसे करें अप्लाई

दीपिका चिखलिया से नाराज हैं कुछ लोग

एक यूजर ने ट्विट पर लिखा, "दीपिका जी की जो इज्जत है, वह अब खोने वाली है. गालिब पिक्चर में काम करना है करें, लेकिन क्या खोने वाली हैं उन्हें यग नहीं पता. उनकी फोटो लगाकर हम हिन्दू उनकी पूजा करते लेकिन अबसे सब खत्म. जय श्रीराम."

DEEPIKA G KA JO IZZAT HAI WO AB KHONE WAALI HAI GAALIB PICTURE ME KAAM KARNA HAI KARE BUT KYA KHONE WAALI HAI UNKO YE Nahi PATA... UNKE PIC LAGA KE HUM HINDU UNKI PUJA KARTE BUT SAB KHATAM BUT SAB KHATAM AB SE JAI SHREE RAM

यह भी पढ़ें: Festival Special Trains: त्योहार पर घर जाने में नहीं आएगी परेशानी, 9 जोड़ी Special Trains में शुरू हुई बुकिंग

#BoycottBollywood के भी लग रहे नारे

एक और बॉलीवुड फिल्म एक आतंकी को हीरो की तरह दिखाने के लिए रीलीज़ हो गई है. 'गालिब' दोषी अफजल गुरु के बेटे गालिब गुरु के जीवन पर आधारित है. #BoycottBollywood

Another Bollywood movie is all set to release where a terrorist will be highlighted as hero perhaps.

GAALIB- is based on the life of the convict Afzal Guru’s son Gaalib Guru.BoycottBollywoodBoycottMullahwood pic.twitter.com/lobhSVl8cU

— Sanjib संजीब (sanjibgh0sh) December 23, 2017