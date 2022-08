UP BEd JEE Result 2022: आज जारी होंगे यूपी बीएड के नतीजे, upbed2022.in पर करें चेक

UP BEd Joint Entrance Exam Result 2022: यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 (UP Bed JEE Result 2022) के रिजल्ट का इंतजार कर रहे कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी है. आज, 5 अगस्त 2022 को परिणाम जारी होने वाले हैं. ऐसे में यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे अपने एडमिट कार्ड साथ रखें. रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट upbed2022.in पर जाकर अपना स्कोर कार्ड देख सकेंगे.

किस समय जारी होगा रिजल्ट

यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के रिजल्ट जारी होने के समय को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना नहीं दी गई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रिजल्ट दोपहर 12 बजे तक जारी किए जा सकते हैं.

यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 ऐसे देखें (How to Check UP Bed JEE Result 2022)

1. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट upbed2022.in पर जाएं.

2. अब होमपेज पर ‘UP BED Entrance Exam Result 2022’ लिंक पर क्लिक करें.

3. मांगी गई जानकारी को दर्ज करें और सबमिट करें.

4. अब रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा, इसे डाउनलोड करें.

नोट: भविष्य के लिए प्रिंट आउट निकाल कर रख लें....

जुलाई में आयोजित हुई थी परीक्षा

यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा 6 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी. परीक्षा का आयोजन महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था. राज्य के 75 जिलों के 1541 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी. इस साल करीब 6,72,456 उम्मीदवारों ने आवेदन. परीक्षा में रिकार्ड 92.26 फीसदी अभ्यर्थी शामिल हुए थे. यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 2 पेपर हुए थे. जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्‍न पूछे गए थे. दोनों परीक्षाएं 400 नंबरों की हैं. दोनों ही पेपर में 100-100 सवाल भी पूछे गए थे. प्रत्येक सवाल के लिए उम्मीदवारों को 2 नंबर मिलेंगे. परीक्षा में 1/3 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी की गई.

