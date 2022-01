आज चौथी बार मेरठ आएंगे PM Modi, 1857 के क्रांतिवीरों को करेंगे नमन, इस यूनिवर्सिटी का होगा शिलान्यास

पारस गोयल/मेरठ: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मेरठ दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी पश्चिमी यूपी के युवाओं को आज मेजर ध्यानचंद खेल विविद्यालय का तोहफा देंगे. पीएम मोदी सरधना के सलावा में खेल विवि का शिलान्यास करेंगे. इससे पहले वह शहीद स्मारक में 1857 के अमर शहीदों को नमन करेंगे. करीब तीन घंटे के कार्यक्रम में वह जनसभा को भी संबोधित करेंगे. इस दौरान पीएम 32 खिलाड़ियों से भी मन की बात करेंगे. प्रधानमंत्री के साथ इस आयोजन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे.

पीएम मोदी रविवार को मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे 1 बजे करेंगे. उत्तर प्रदेश में 700 करोड़ रुपये की लागत से मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार होगा. खेल विश्वविद्यालय मेरठ जिले में सरधना के सलावा और कैली में 700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा

36.9813 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी खेल यूनिवर्सिटी

प्रधानमंत्री मोदी देश में खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देने और खेल संसाधनों को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं. इसी क्रम में मेरठ में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना का कदम उनके इसी दृष्टिकोण के तहत उठाया जा रहा है. यूनिवर्सिटी, मेरठ के ग्राम सलावा एवं कैली में 36.9813 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगी.

ये होंगी सुविधाएं

खेल विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और कबड्डी के मैदानों के साथ ही आधुनिक उपकरण और उच्च स्तरीय खेल संसाधन होंगे. साथ ही इसमें लॉन टेनिस कोर्ट, जिम, दौड़ के लिए सिंथेटिक स्टेडियम, स्वीमिंग पूल विश्वविद्यालय में शूटिंग, स्क्वैश, जिम्नास्टिक, वेटलिफ्टिंग, तीरंदाजी सहित अन्य खेलों की भी सुविधाएं होंगी. इस विश्वविद्यालय में 540 पुरुष और 540 महिलाओं समेत 1080 खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी.

ये है पीएम मोदी के कार्यक्रम का मिनट 2 मिनट शेड्यूल

सुबह 10.40 बजे- प्रस्थान,सफदरजंग एयरपोर्ट- MI-17 द्वारा

11.10 बजे- आगमन,आर्मी हेलीपैड, मेरठ

11.25 बजे- आगमन, काली पलटन मंदिर,कैंट मेरठ-Via Fleet

11.25 से 11.35 बजे- दर्शन,पूजन काली पलटन (औघरनाथ) मंदिर

11.40 बजे- प्रस्थान, काली पलटन मंदिर

11.45 बजे-आगमन शहीद स्मारक,मेरठ कैंट

11.45 से 11.55 तक- श्रद्धा सुमन अर्पण, अमर जवान ज्योति, शहीद स्मारक स्थल,मेरठ कैंट

11.55 से 12.05 तक- अवलोकन,राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय

12.10 बजे- प्रस्थान,मेरठ कैंट- Via Fleet

12.25 बजे- आगमन,आर्मी हेलीपैड, मेरठ

12.30 बजे- प्रस्थान,आर्मी हेलीपैड- Via MI-17

12.50 बजे-आगमन,खतौली हेलीपैड, मुजफ्फरनगर

12.55 बजे- प्रस्थान हेलीपैड-Via Fleet

1.00 बजे-आगमन, कार्यक्रम स्थल,ग्राम सलावा ग्राउंड, मेरठ

1 बजे से 2.30 बजे तक- मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय शिलान्यास कार्यक्रम

2.35 बजे- प्रस्थान,कार्यक्रम स्थल

2.45 बजे- प्रस्थान,हेलीपैड, खतौली- Via MI-17

3.15 बजे- आगमन, एयरपोर्ट सफदरजंग ,दिल्ली

यूपी सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा

PM नरेंद्र मोदी जी मेरठ में ₹700 करोड़ लागत के 'मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय' की आधारशिला रखेंगे. हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में बनने जा रहा प्रदेश का यह प्रथम खेल विश्वविद्यालय उ.प्र. समेत देश की असंख्य खेल प्रतिभाओं को नई दिशा प्रदान करेगा.

