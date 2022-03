उत्तराखंड के बाद अब यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी दिया इस्तीफा, हार की ली जिम्मेदारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड समेत पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आ चुके हैं. चुनाव में कांग्रेस पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है. पांच राज्यों में हुए विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस एक भी राज्य जीत नहीं सकी. वहीं, यूपी में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया. लल्लू ने इस संबंध में ट्वीट कर जानकारी भी दी है.

आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहूंगा-लल्लू

अजय कुमार लल्लू ने पत्र जारी करते हुए लिखा,"विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उप्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं. मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा जताने के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार. कार्यकर्ता के तौर पर आम आदमी के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहूंगा."

उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष ने भी दिया इस्तीफा

इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देशों के बाद उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद गोदियाल भी इस्तीफा दे चुके हैं. गोदियाल ने पत्र जारी करते हुए कहा, "प्रदेश में हुये विधानसभा चुनावों में पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए आज मैंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है. मैं परिणाम के दिन ही इस्तीफा देना चाहता था, पर हाईकमान के आदेश की प्रतिक्षा पर रुका था."

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मांगा इस्तीफा

मंगलवार को पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक ट्वीट किया. जिसमें उन्होंने लिखा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर की प्रदेश इकाइयों के अध्यक्षों को इस्तीफा देने के लिए कहा है. ताकि प्रदेश कांग्रेस कमेटियों का पुनर्गठन किया जा सके. बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सिर्फ 2 ही सीटें जीत पाई. प्रदेश अध्यक्ष लल्लू को तमकुहीराज सीट पर 78403 वोटों से हार का सामना करना पड़ा.

Congress President, Smt. Sonia Gandhi has asked the PCC Presidents of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Punjab, Goa & Manipur to put in their resignations in order to facilitate reorganisation of PCC’s.

