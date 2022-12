UP Scholarship Scheme: UP Scholarship Scheme: यूपी स्कॉलरशिप योजना के मानकों में होगा बदलाव,जानिए क्या है तैयारी

UP Scholoship Rule Change: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के छात्र-छात्राओं को सरकारी छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है. लेकिन अब इस योजना के मानकों में बदलाव की खबर है. अगले सत्र से नए मानकों के मुताबिक आवेदकों को छात्रवृत्ति और फीस भरपाई मिल पाएगी.

यूपी स्कॉलरशिप के लिए सरकार ने तय किए हैं मानक

दरअसल, आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से छात्र पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं. इसी को लेकर यूपी सरकार हर साल उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे आने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराती है, जिससे उनकी पढ़ाई बिना किसी बाधा के पूरी हो सके. स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए सरकार द्वारा कुछ मानक तय किए गए हैं, ताकि योजना का लाभ जरूरतमंद छात्रों को मिल सके.

बता दें, अभी तक छात्रवृत्ति और फीस भरपाई की सुविधा की पात्रता के मानकों में 75 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति और सर्वाधिक प्राप्तांक है. लेकिन अगले सत्र से छात्रवृत्ति और फीस भरपाई के मानकों में बदलाव हो सकता है. बता दें, पहले सरकारी इसके बाद एडेड फिर निजी शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया जाता है.

स्कॉलरशिप के लिए 26 दिसंबर तक कर सकते हैं अप्लाई

यूपी स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन की लास्ट डेट को फिर आगे बढ़ाया गया है, इच्छुक और योग्य उम्मीदवार समाज कल्याण विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट scholarship.up.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. यहां पोर्टल पर दिए गए UP Post Metric Scholarship के विलल्प पर क्लिक करें. यहां दिए गए UP Other Than Class 12th Course Dashmottar Scholarship Online Form 2022 के लिंक पर क्लिक करें.

