UP Weather Today: मौसम का यू टर्न, कोहरे-धुंध ने फिर दी दस्तक, बढ़ा ठंड का असर, यूपी के कुछ जिलों में चलेगी तेज हवाएं

UP Weather Today: देश के कई राज्यों समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम तेजी से करवट बदल रहा है. कभी ठंड तो कभी गर्मी से लोग परेशान होने लगे हैं. मौसम में बदलाव के कारण लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं. लोगों को गर्मी का अहसास होने ही लगा कि अचानक मौसम ने यू टर्न ले लिया. शुक्रवार को कोहरे और धुंध छाया हुआ है. कोहरे से दृश्यता कम होने पर वाहन चालकों को परेशानी हो रही है. हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तापमान में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे गर्मी का असर बढ़ेगा. इसके साथ हवा में ठंडक महसूस की जा रही है.

मौसम विभाग की मानें तो अगले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश के तापमान में 5 प्वाइंट तक बढ़त देखी जा सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. इसी के साथ उत्तर भारत में इन दिनों चल रही ठंडी हवाओं की भी विदाई हो सकती है.

जानें कैसा रहेगा मौसम का मिजाज

आईएमडी के मुताबिक, फरवरी में ही इतनी धूप है कि आगे आने वाले महीनों में तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की जाने की उम्मीद है. हालांकि, रात में चलने वाली हवाओं से लोगों को राहत देखने को मिल सकती है. मुख्य रूप से उत्तर भारत की बात करें तो यहां मौसम का मिजाज में कोई परिवर्तन नहीं देखा जा रहा है. आईएमडी की ओर से से एक और ताजा अपडेट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आज (17 फरवरी) से शुरू होने वाले क्षेत्रीय मौसम को प्रभावित कर सकता है.

Today, the maximum temperatures are in the range of 37-39°C over interior parts of Saurashtra & Kutch and parts of southwest Rajasthan. They are in the range of 24-27°C over parts of Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. 1/2

