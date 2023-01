UP Weather Update: यूपी में दिखा घने कोहरे का कहर, बाइक-कार क्या ट्रेनें भी रेंगती रहीं, देखें लेट ट्रेनों की पूरी लिस्ट

Cancelled Trains List: उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है. ठंड और कोहरे का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात पर देखने को मिल रहा है.आज भी घने कोहरे ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है. कई जगह जीरो परसेंट विजिबिलिटी बनी हुई है.दिल्ली-एनसीआर में शीत लहर चल रही है. फॉग की वजह से ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगने के साथ कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. भारतीय रेलवे (Indian Railway) की ओर से हर रोज प्रभावित ट्रेनों की लिस्ट जारी की जाती है. जिसमें विभिन्न कारणों से कैंसिल, डायवर्ट और रिशेड्यूल ट्रेनें शामिल होती हैं.

लखनऊ-मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट

मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में शीतलहर का कहर आज भी ऐसा ही रहेगा. घने कोहरा छाया रहेगा. वहीं मौसम को लेकर ऑरेंज अलर्ट और कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

पूरे उत्तर भारत में भीषण कोहरे का प्रकोप

दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत उत्तर भारत में शुक्रवार को भी कंपकंपाने वाली सर्दी जारी रही. आज और कल कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

ट्रेनें चल रही हैं लेट

ठंड और कोहरे के कारण ट्रेनें लेट चल रही हैं. नई दिल्ली से लखनऊ आने वाली तेजस एक्सप्रेस रविवार को 10 घंटे देरी से पहुंची. आईआरसीटीसी ने 440 यात्रियों को 250 रुपये प्रति यात्री की दर से ₹1 लाख 10 हज़ार का रिफंड दिया है.

Visibility recorded at 5:30am today in Bhatinda-0 metre, Amritsar-25 and Ambala-25 metres each, Hissar-50 metres, Delhi (Safdarjung)-25 metres, Delhi (Palam)-50 metres; Uttar Pradesh: Agra-0 metre, Lucknow (Amausi)-0 metres, Varanasi (Babatpur)-25 metres, Bareilly-50 metres: IMD pic.twitter.com/7IAEH9CDaR

— ANI (@ANI) January 9, 2023