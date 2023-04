UP Weather Update: आसमान से बरसती आग से मिलेगी राहत, IMD की भविष्यवाणी सुन खुश हो जाएंगे आप, जानें डेट

UP Weather Update: उत्तर प्रदेश में इस समय तापमान में उतार-चढ़ाव का दौर लगातार जारी है. तो वहीं गर्मी से राहत देने के लिए अप्रैल अंत तक बारिश का दौर जारी रहने वाला है. शनिवार को लोगों को भीषण गर्मी से कुछ हल्की निजात मिली. कई जिलों में दिनभर आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही. मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले दो दिनों में हुई बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. यूपी में अधिकतम तापमान में 5.6 डिग्री तक गिरावट रिकॉर्ड की गई है. आज सुबह आसमान साफ नजर आया. हल्की ठंडी हवाओं ने गर्मी के अहसास को कम कर दिया.

यूपी में मौसम ले रहा करवट

यूपी में मौसम ने करवट लेना शुरु कर द‍िया है. मौसम व‍िभाग के अनुसार कल से कई ज‍िलों में तेज आंधी के साथ बार‍िश हो सकती है. द‍िन में धूप के बाद भी तापमान में ग‍िरावट के चलते सूरज की तप‍िश से थोड़ी राहत म‍िली है. कई ज‍िलों में सुबह से बादल छाए हुए हैं. कानपुर, लखनऊ, उन्‍नाव, आयोध्‍या, कन्‍नौज, बाराबंकी, हरदोई आद‍ि ज‍िलों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुरखीरी, सीतापुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बंदायूं, सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संतकबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर और आसपास बारिश, तेज हवा, बिजली की चेतावनी जारी की है.

कैसा रहेगा राजधानी लखनऊ में मौसम

लखनऊ में आज रात का तापमान 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. 25 अप्रैल को भी आसमान में बादलों का डेरा रहेगा. दिन में तापमान 25 से 35 डिग्री के बीच रह सकता है.

कैसा रहा शनिवार का दिन

शनिवार को प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 34 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया. वहीं न्‍यूनतम तापमान 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लखनऊ में शनिवार को पूरे दिन मौसम साफ रहा.

22/04/2023: 21:45 IST; Thunderstorm with light to moderate intensity rain would occur over and adjoining areas of Muzaffarnagar, Bijnaur, Khatauli, Sakoti Tanda, Hastinapur, Daurala (U.P.) . Light to moderate intensity rain and gusty winds with speed of 30-40 Km/h would occur

— India Meteorological Department (@Indiametdept) April 22, 2023