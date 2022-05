Shruti Sharma Biography: जानिए कौन हैं यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा?

UPSC 2021 Topper Shruti Sharma Biography: संघ लोक सेवा आयोग ने 2021 सत्र का रिजल्ट घोषित कर दिया है. सिविल सेवा (Civil Services Exam 2021) का फाइनल रिजल्ट आज 30 मई को यूपीएससी (UPSC) की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिए गया हैं. जिसमें यूपी की बेटी ने सिविल सेवा परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. Topper Shruti Sharma उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली श्रुति शर्मा ने जिले के साथ ही पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है. आइए हम आपको बताते हैं आखिर यूपीएससी टॉपर श्रुति शर्मा कौन हैं.

आखिर कौन हैं श्रुति शर्मा

आज सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद सभी के मन में यह कौतूहल है कि आखिर श्रुति शर्मा कौन हैं? श्रुति दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में रहती है. वहीं उनका परिवार बिजनौर का रहने वाला है. उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है. वह इतिहास की छात्रा रही हैं. इसके अलावा उन्होंने सोशियोलॉजी में मास्टर्स की डिग्री भी ली है. जानकारी के मुताबिक उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी.

इन चीजों की शौकीन हैं श्रुति शर्मा

टॉपर श्रुति शर्मा पढ़ाई के साथ-साथ कई अन्य शौक भी रखती है. श्रुति को नई-नई चीजों को सीखना बेहद पसंद है. साथ ही कला में उनके रुचि है, आर्ट और कल्चर के बारे में पढ़ना उन्हें बेहद पसंद है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मौजूद एक इंटरव्यू में श्रुति ने बताया कि उन्हें सिनेमा में काफी दिलचस्पी है. वो नई फिल्मों के बारे में जानने और देखना का शौक रखती हैं.

श्रुति हैं महिलाओं से हैं प्रभावित

टॉपर श्रुति शर्मा देश की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी (Kiran Bedi, प्रथम महिला आईपीएस विजय लक्ष्मी पंडित (Vijay Lakshmi Pandit), प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल (Pratibha Devi Singh Patil) से प्रभावित हैं. उन्होंने इनकी फोटो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है.

श्रुति शर्मा का रोल नंबर?

हालांकि, इस बार यूपीएससी टॉपर लिस्ट में लड़कियों का ही बोलबाला रहा. ऑल इंडिया रैंक के टॉप-3 में पर तीन लड़कियों ने ही बाजी मारी हैं. ऑल इंडिया में श्रुति शर्मा ने टॉप किया है. उनका रोल नंबर 0803237 है. दूसरे स्थान पर अंकिता अग्रवाल और तीसरे स्थान पर रही हैं गामिनी सिंगला को मिली है. अगर आप यूपीएससी द्वारा जारी पूरी लिस्ट देखना चाहते हैं तो यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. पूरा रिजल्ट upsc.gov.in पर उपलब्ध हैं.

पीएम मोदी ने दी बधाई

वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को बधाई दी है. उन्होंने ट्वीट कर लिखा, "उन सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा, 2021 को पास किया है. इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं."

27 जून 2021 को आयोजित हुई थी प्रारंभिक परीक्षा

आपको बता दें कि यूपीएससी (UPSC) ने सीएसई 2021 के लिए नोटिफिकेशन 4 मार्च 2021 को जारी करते हुए पंजीकरण शुरू किया था. आवेदन की आखिरी तारीख 24 मार्च 2021 थी. इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा 27 जून 2021 को आयोजित की गई थी, जिसके नतीजों की घोषणा 29 अक्टूबर 2021 को की गई. इसके बाद मेन्स परीक्षा 7 से 16 जनवरी 2022 को आयोजित की गई और परिणाम 17 मई को जारी हुए. आज इसका अंतिम परिणाम घोषित किया गया.

Congratulations to all those who have cleared the Civil Services (Main) Examination, 2021. My best wishes to these youngsters who are embarking on their administrative careers at an important time of India’s development journey, when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav.

— Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2022