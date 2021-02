चमोली आपदा: असम से PM, दिल्ली से शाह तो अयोध्या से योगी ले रहे पल-पल की अपडेट

लखनऊ: उत्तराखंड के जोशीमठ के रेणी में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की खबर है. तबाही में कई लोगों के बहने की खबरें आ रही हैं. इसके अलावा इस तबाही में भारी आर्थिक नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है. प्रशासन मौके पर है, राहत और बचाव का काम जारी है. गृह मंत्रालय इन हालातों पर पूरी नजर बनाए हुए है. उत्तराखंड के हालातों पर नजर बनाते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की.

उत्तराखंड में फिर ताजा हुईं 2013 केदारनाथ त्रासदी की यादें, चमोली में ग्लेशियर टूटा, विकराल हुई अलकनंदा

पीएम और गृह मंत्री की हालातों पर नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बात की और चमोली हादसे की जानकारी ली. पीएम मोदी ने हादसे के बाद ट्वीट कर कहा, 'उत्तराखंड में दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं. भारत उत्तराखंड के साथ खड़ा है और राष्ट्र सभी की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है. वरिष्ठ अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं और एनडीआरएफ की तैनाती, बचाव कार्य और राहत कार्यों में अपडेट प्राप्त कर रहे हैं.'

Am constantly monitoring the unfortunate situation in Uttarakhand. India stands with Uttarakhand and the nation prays for everyone’s safety there. Have been continuously speaking to senior authorities and getting updates on NDRF deployment, rescue work and relief operations.

