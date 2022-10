अंकिता भंडारी हत्याकांड : एसआईटी के 400 सवालों के चक्रव्यूह में घिरे आरोपी, वीआईपी गेस्ट बनते थे कुछ मेहमान

ankita murder news : रामानुज/ देहरादून : अंकिता भंडारी हत्याकांड में एसआईटी बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है.उत्तराखंड के ऋषिकेश में वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट (Receptionist at Vanantara Resort) अंकिता की उस होटल के मैनेजर पुलकित आर्य ने अन्य सहकर्मियों के साथ मिलकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड को हाथों में ले चुके एसआईटी (SIT) ने आरोपियों से तकरीबन 400 सवाल पूछे हैं. विशेष जांच दल वैज्ञानिक साक्ष्यों को जुटा रही है.

एसआईटी आरोपियों से सवालों के मिले जवाब के आधार पर तमाम नए खुलासे भी हुए हैं. आरोपियों और रिजॉर्ट में आए टूरिस्ट से भी आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई गई है. पूछताछ रिजॉर्ट में होने वाली पार्टी के बारे में भी जुटाई गई है. जानकारी अब तक 4 गवाहों के कोर्ट में बयान दर्ज कराए गए हैं. एसआईटी तकरीबन 3 से 4 सप्ताह में जांच पूरी कर सकती है. एसआईटी प्रभारी डीआईजी पीआर देवी ने कहा कि जो सबूत इकट्ठा किए गए हैं औऱ पोस्टमार्टम से मिले साक्ष्यों में कोई विसंगति नहीं पाई गई हैं. हत्यारोपियों को क्राइम सीन पर भी ले जाया गया. रिसॉर्ट स्टॉफ से पूछताछ में सामने आई कि कुछ खास कमरों में मेहमानों को वीआईपी गेस्ट के तौर पर ठहराया जाता था.



U'khand | Evidence collected & post-mortem findings show no discrepancy. Accused also taken to crime scene. Questioning of resort staff revealed that guests who stayed in the top category rooms referred to as VIP guests: DIG PR Devi, SIT in-charge in Ankita Bhandari murder case pic.twitter.com/F4MwqOI55V

