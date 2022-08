खुशखबरी! अब यात्री रोपवे से पहुंच सकेंगे केदारनाथ धाम, जल्द CM Dhami करेंगे शिलान्यास

Rope way In Baba Kedarnath Dham And Hemkund sahib: केदारनाथ धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए रोपवे का शिलान्यास किया जाएगा. इससे आसानी से श्रद्धालु केदारनाथ पहुंच सकेंगे. सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रोपवे का डीपीआर तैयार हो चुका है.