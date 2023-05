उत्तराखंड में बीच सड़क कैबिनेट मंत्री की दबंगई, कहासुनी के बाद युवक की धुनाई

देहरादून: आपने कई ऐसे झगड़े देखे होंगे जहां लोग छोटी सी बात पर मारपीट पर उतर जाते हैं, मगर तब क्या हो जब जन प्रतिनिधि भी दबंगई पर उतर आएं. ऐसा ही एक मामला देवभूमि उत्तराखंड से सामने आया है. यहां अक्सर विवादों में रहने वाले कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वे ऋषिकेश में एक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं. वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहला थप्पड़ कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मारा. इसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने युवक को तेजी से मारना पीटना शुरू कर दिया. वीडियो में कैबिनेट मंत्री भी युवक को पीटते हुए दिख रहे हैं.

A verbal spat between Uttarakhand finance minister Premchand Agarwal and a local person turns into a street fight in Rishikesh. The minister and his security guard thrashed the person. The minister is a MLA from Rishikesh. pic.twitter.com/1grSnHWzYY

