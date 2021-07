Viral News: Bihar में डॉक्टरों ने इस शख्स के जबड़े से निकाले 82 दांत

पटना: बिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसमें डॉक्टरों ने एक शख्स के जबड़े से 82 दांत निकाले हैं. इस शख्स का नाम नितीश कुमार है, जिसे लंबे अर्से से दांतों से जुड़ी समस्या थी.

डॉक्टरों के मुताबिक, ऐसा मामला लाखों में किसी एक व्यक्ति में सामने आता है. 17 साल के नितीश के जबड़े से डॉक्टरों ने 82 दांत निकाले हैं. उन्हें काफी समय से दांतों से जुड़ी समस्या ​थी. जब वो डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर भी उनके अजीब तरह के जबड़े को देख हैरान रह गए.

​फिर डॉक्टरों ने जांच में पाया कि नितीश के जबड़े में ये एक तरह का ट्यूमर था. वह पांच सालों से इससे जूझ रहे थे. डॉक्टरों ने बताया कि ‘ओडोन्टोम’ नाम का ये एक तरह का जटिल ट्यूमर होता है.

Bihar: Doctors extracted parts of teeth (forming 82 teeth) from areas in lower jaw of 17y/o in Patna

He came with complaint of swelling & pain in jaw. After examination, we diagnosed that he had Complex Odontoma, a rare jaw tumor: Dr Priyankar Singh, IGIMS Patna said y'day (1/2) pic.twitter.com/pJ8hpXbF6I

— ANI (@ANI) July 11, 2021