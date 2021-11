पश्चिम बंगाल में TMC की जीत पर ममता बनर्जी का BJP पर निशाना, कहा- नफरत की राजनीति पर विकास की जीत

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चार विधान सीटों पर हुए उप चुनाव (West Bengal By Poll Results) में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अब तक दो सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि दो अन्य सीटों पर बड़े अंतर से आगे चल रही है. इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (WB CM Mamata Banerjee) ने सभी सीटों पर नतीजें घोषित होने से पहले ही टीएमसी उम्मीदवारों को जीत की बधाई दे दी है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर निशाना साधा है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने ट्वीट कर टीएमसी की जीत पर बधाई दी. उन्होंने कहा, 'चारों विजयी उम्मीदवारों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई! यह जीत लोगों की जीत है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा. लोगों के आशीर्वाद से, हम वादा करते हैं कि हम बंगाल को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाना जारी रखेंगे.'

My heartiest congratulations to all the four winning candidates!



This victory is people's victory, as it shows how Bengal will always choose development and unity over propaganda and hate politics. With people's blessings, we promise to continue taking Bengal to greater heights! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) November 2, 2021