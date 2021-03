WB Election 2021: अमित शाह ने उठाया महिला सुरक्षा का मुद्दा, कहा- ममता दीदी के घर से 5KM के दायरे में हुआ रेप

कोलकाता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने मंगलवार को नंदीग्राम में बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में रोड शो किया. इस दौरान अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर निशाना साधा और कहा कि उनके घर से पांच किलोमीटर के दायरे के अंदर ही रेप की घटना हुई है. ऐसे में बंगाल की सुरक्षा का क्या होगा?

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह (Amit Shah) ने कहा, 'सबका मूड है कि परिवर्तन तो पूरे बंगाल में करना है, मगर पूरे बंगाल में परिवर्तन करने का एक सरल रास्ता है नंदीग्राम में ममता दीदी को हरा दो, इससे पूरे बंगाल में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा.' उन्होंने आगे कहा, 'रोड शो में जो अभूतपूर्व उत्साह नंदीग्राम की जनता ने दिखाया है, इससे सुनिश्चित है कि बहुत बड़े अंतर के साथ नंदीग्राम सीट पर भाजपा के प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी जीतने जा रहे हैं.'

अमित शाह ने कहा, 'नंदीग्राम पहुंचने के बाद, मुझे एक दुखद समाचार मिला. ममता बनर्जी जिस जगह पर रह रही हैं, उसके 5 किलोमीटर के दायरे में एक महिला के साथ बलात्कार हुआ. यदि किसी महिला के साथ उस समय बलात्कार हो सकता है, जब मुख्यमंत्री मोजूद हों, तो महिलाएं कैसे सुरक्षित रह सकती हैं?'

After reaching here, I got a sad piece of news. A woman was raped within 5-km radius of the place where Mamata Banerjee is staying. If a woman can be raped at a time when she is present in the area, how can women be safe & secure? Union Home Minister Amit Shah in Nandigram pic.twitter.com/7LibsY2WDX

— ANI (@ANI) March 30, 2021