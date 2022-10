Weather Update: अगले दो दिन इन राज्यों के लिए भारी, मौसम विभाग की चेतावनी के बीच जारी हुआ अलर्ट

Weather forecast/ Aaj ka mausam: मौसम विभाग (IMD) ने अपने ताजा बुलेटिन में मानसून की स्थिति और देश के कई हिस्सों में जारी बारिश को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. देश के कुछ हिस्सों में दक्षिण-पश्चिम मानसून (Monsoon) के चलते बारिश (Rain) हो रही है. इसी सिलसिले में मौसम विभाग (IMD) आज भी कुछ जगहों बारिश का पूर्वानुमान जताया है.

आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में 8 से 11 अक्टूबर तक बारिश जारी रहेगी. इसी दौरान यहां कई इलाकों में बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है. हरियाणा में 8 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तो पूर्वी राजस्थान में लगातार 8 से 11 अक्टूबर तक बारिश होने का अनुमान लगाया है.

इन राज्यों में दो दिन संभलकर

IMD के मुताबिक शनिवार से रविवार यानी 8 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने यहां बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. 8 और 9 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है. तो 9 और 10 अक्टूबर को ओडिशा और बिहार में भारी बारिश हो सकती है.

दक्षिण भारत में भी होगी बारिश

मौसम विभाग के अलर्ट में दक्षिण भारत की बात करें तो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश हो सकती है. वहीं 9 से 11 अक्टूबर को दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी बारिश की संभावना बन रही है. इसी तरह तमिलनाडु (Tamil Nadu), रायलसीमा, कराईकल में तो 11 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई गई है. पुडुचेरी में भी बारिश का पूर्वानुमान लगाया गया है.

Isolated/scattered heavy falls & thunderstorm/lightning very likely over Uttarakhand and Uttar Pradesh during 07th–11th; Haryana on 08th & 09th; East Rajasthan during 07th-09th and West Madhya Pradesh during 07th-10th; East Madhya Pradesh on 07th & 11th October, 2022. pic.twitter.com/nTkX22i0yO

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 7, 2022