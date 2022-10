Weather Update: मौसम ने ली करवट, बारिश के बाद खिली धूप; सर्दियों को लेकर जारी हुई ये चेतावनी

Weather Forecast 15 October: दिवाली आने में अभी कुछ ही दिन बचे हैं लेकिन देश के कई राज्यों में मौसम लगातार करवट बदल रहा है. देश के कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है. वहीं दिल्ली की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है. मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोग भी ठंड महसूस कर रहे हैं. इसके साथ ही कई इलाकों में धुंध की चादर भी देखी गई.

देश के मौसम का हाल

मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली, उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड, बिहार, झारखंड, एमपी, हरियाणा और पंजाब में 15 से 18 अक्‍टूबर तक के ल‍िए वेदर अपडेट (Weather Update)/ मौसम का अनुमान (Weather Forecast) और बार‍िश (Rain) अनुमान जारी क‍िया गया है. इसके साथ ही मौसम व‍िभाग ने झारखंड में 16 और 17 अक्टूबर को कुछ स्‍थानों पर बार‍िश हो सकती है.

IMD के मुताबिक मध्य भारत से दक्षिण-पश्चिम मानसून की और वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल होने की संभावना बढ़ गई है. वहीं अगले 3 दिनों के दौरान महाराष्ट्र और पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों से पूरी तरह मानसून की वापसी हो जाएगी. अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

Conditions are very likely to become favourable for further withdrawal of Southwest Monsoon from remaining parts of Central India; some more parts of Maharashtra & East India and some parts of Northeast India during next 3 days. pic.twitter.com/t45K4H4sed

— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 14, 2022