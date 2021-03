Kolkata Fire: PM मोदी ने जताया दुख, मुआवजे का ऐलान; ममता ने उठाए रेलवे पर सवाल

कोलकाता: पश्चिम बंगाल (West Bengal) की राजधानी कोलकाता (Kolkata) के स्ट्रैंड रोड इलाके में सोमवार रात एक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर आग (Fire) लग गई. इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कोलकाता में आग लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की मंजूरी दी है. बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी मौके पर पहुंच कर हालात का जायजा लिया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में आग लगने से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को PMNRF से 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंजूरी दी: प्रधानमंत्री कार्यालय कोलकाता में पूर्वी रेलवे के कार्यालय में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। — ANI_HindiNews (@AHindinews) March 9, 2021

'घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना'

कोलकाता भीषण हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने दुख जताया है. पीएम ने जान गंवाने वाले और घायलों के परिवार वालों के प्रति संवेदना प्रकट की है. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

Saddened by the loss of lives due to the fire tragedy in Kolkata. In this hour of sadness, my thoughts are with the bereaved families. May the injured recover at the earliest. — Narendra Modi (@narendramodi) March 9, 2021

बिल्डिंग में रेलवे का ऑफिस

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आग लगने की यह घटना शाम 6 बजकर 10 मिनट पर हुई. इस बिल्डिंग में पूर्व रेलवे और दक्षिण पूर्व रेलवे का जोनल कार्यालय है. जबकि ग्राउंड फ्लोर पर एक कंप्यूटराइज टिकट बुकिंग सेंटर है. अब तक 9 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है. मरने वालों में 4 दमकलकर्मी, दो रेल कर्मचारी और एक पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, ये सभी लिफ्ट से ऊपर की मंजिल पर जा रहे थे, लेकिन इसी बीच लाइट चली गई. पूर्व रेलवे (Eastern Railway) ने बताया कि सोमवार रात 11 बजे आग पर काबू पा लिया गया.

'नक्शा नहीं दिखा सका रेलवे'

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) आधी रात को मौके पर पहुंचीं. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 10 लाख रुपये के मुआवजे का ऐलान किया. ममता बनर्जी ने इस घटना के लिए रेलवे को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा, 'ये प्रॉपर्टी रेलवे की है. यह उनकी जिम्मेदारी थी लेकिन वो बिल्डिंग का मैप नहीं उपलब्ध करा सके. मैं इस दुखद घटना पर राजनीति नहीं करना चाहती हूं लेकिन रेलवे विभाग से यहां कोई नहीं आया.'

The property belongs to railways, it's their responsibility but they were unable to provide map of building. I don't want to do politics over the tragedy but no one from railways has come here: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee at #kolkatafire incident site last night pic.twitter.com/KCaRyZgpWy — ANI (@ANI) March 8, 2021

जांच के आदेश

रेल मंत्री पीयूष गोयल ने घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति सांत्वना प्रकट की. उन्होंने ट्वीट किया, '4 दमकलकर्मी, 2 रेलवेकर्मी और एक एएसआई सहिति 9 बहादुर लोगों के परिवारवालों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं. जीएम सहित रेलवे के अधिकारी घटनास्थल पर हैं और राहत व बचाव कार्य के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. हम सभी लोगों की सुरक्षा के लिए हरसंभव कोशिश कर रहे हैं.' पीयूष गोयल ने कहा, आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी गठित की गई है. जांच के आदेश दिए गए हैं.

Sincere condolences to the families of the 9 brave deceased including the 4 firefighters, 2 Railways personnel & a police ASI who have been fighting the fire at the Eastern Railways Strand road office in Kolkata. — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) March 8, 2021

(INPUT: ANI)