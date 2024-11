Video: महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में सब्जियों के भाव क्यों पूछ रहे असदुद्दीन ओवैसी? जानें सच्चाई

Asaduddin Owaisi: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, वैसे-वैसे प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है. इसी बीच एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में महाराष्ट्र के संभाजी नगर में चुनाव प्रचार के दौरान वो सब्जी के भाव पूछते और महंगाई पर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, असदुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक सब्जी वाले से सब्जियों के भाव पूछ रहे हैं. उन्होंने एक के बाद एक कई छह-सात सब्जियों के दाम पूछे और इसके बाद गुणा भाग करते दिख रहे हैं.

ओवैसी ने सब्जी के दाम क्यों पूछे?

ओवैसी वीडियो फिर सरकार पर तंज कसते हैं. यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि छह-सात सब्जियों को खरीदने पर जेब से 500 रुपए खर्च करना पड़ रहा और वो लोग 1,500 रुपए देकर लाडली बहन, लाडली बहन चिल्ला रहे हैं. आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं. जिनके लिए एक ही चरण में 20 नवंबर के दिन मतदान प्रस्तावित है. सभी निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजे एक साथ 23 नवंबर को सामने आएंगे.

आप भी देखें वीडियो:-

Watch: During the election campaign of Naseer Siddiqui, the AIMIM (All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen) candidate from Sambhajinagar Central in Maharashtra, AIMIM Chief Asaduddin Owaisi was seen interacting with the public in a door-to-door campaign pic.twitter.com/ryqAXgneLU

— IANS (@ians_india) November 15, 2024