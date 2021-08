UP: कर्मचारियों के लिए 28% DA का ऐलान, 1 करोड़ युवाओं को दिए जाएंगे स्मार्टफोन

लखनऊ: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने प्रदेश के युवाओं और किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है. सीएम ने कहा कि चयनित किए गए 1 करोड़ युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रदेश में स्मार्टफोन दिए जाएंगे.

CM योगी यूपी विधानसभा (UP Assembly) में अनुपूरक बजट पेश करने के मौके पर बोल (CM Yogi Statement in UP Assembly) रहे थे. सीएम ने कहा, 'युवाओं में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए 3 हजार करोड़ रुपये से एक फंड शुरू किया गया है. ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और तकनीकी डिप्लोमा करने वाले नौजवानों को इस योजना से जोड़ा जाएगा. उनकी जरूरत के अनुसार उन्हें फ्री डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इस योजना में चयनित किए गए 1 करोड़ स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन या टैबलेट दिए जाएंगे. इसके साथ ही उन्हें कम से कम 3 बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भत्ते भी दिए जाएंगे.'

उन्होंने गन्ना किसानों के बकाये के भुगतान के लिए एक लाख करोड़ रुपये जारी करने की भी घोषणा की. साथ ही कहा कि वकीलों के कल्याण के लिए भी जल्द ही फंड जारी किया जाएगा.

सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने कहा, 'केंद्र के निर्देश के बाद राज्य में भी सरकारी कर्मचारियों का डियरनेस अलाउंस 28 प्रतिशत बढ़ाया गया है. यह बढोतरी इस साल 1 जुलाई से लागू हो जाएगी. इससे 16 लाख सरकारी कर्मचारी और 12 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे. इसके साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर्स के मानदेय बढ़ाने का भी फैसला लिया गया है.'

सीएम योगी (Yogi Adityanath) ने कहा, 'राज्य में संपन्न हुए पंचायत चुनावों में 46 प्रतिशत पदों पर महिलाओं ने जीत हासिल की है. वहीं ब्लॉक प्रमुख के 56 प्रतिशत पदों पर महिलाओं की जीत हुई है. हैरत की बात ये है कि विपक्ष के कई नेता एक और महिलाओं पर कहर ढा रहे तालिबान का समर्थन करते हैं. वहीं दूसरी ओर राज्य में महिलाओं के कल्याण की चिंता जताते हैं. ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज किया जाना चाहिए.'

46% women leaders got elected in Panchayat elections and 56% women in Block President elections. Some people (opposition) are shamelessly supporting the Taliban. And then they talk about women welfare, these people should be exposed: CM Yogi Adityanath in State Assembly pic.twitter.com/TYcltp7dij

— ANI UP (@ANINewsUP) August 19, 2021