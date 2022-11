Zakir Naik in Qatar: फुटबॉल विश्वकप में पहुंचा भगोड़ा जाकिर नाइक, भारत में हेट स्पीच का आरोपी कतर में देगा मजहबी लेक्चर

Zakir Naik in Fifa World Cup 2022: विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक (Zakir Naik) निमंत्रण पर फीफा विश्व कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में कतर पहुंचा है. नाइक पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच का आरोप है. सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक, वह पूरी प्रतियोगिता के दौरान धार्मिक व्याख्यान देंगे.

2016 के अंत में, भारत ने नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) को इस आधार पर प्रतिबंधित कर दिया कि नाइक ने विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच दुश्मनी, घृणा या अन्य नकारात्मक भावनाओं को फैलाने के प्रयास में समूह के सदस्यों को प्रोत्साहित और सहायता की थी. भारत छोड़ने के बाद, नाइक मलेशिया चला गया.

फिल्म निर्माता ज़ैन खान ने ट्वीट किया, ‘हमारे समय के सबसे लोकप्रिय इस्लामिक विद्वानों में से एक डॉ ज़ाकिर नाइक #FIFAWorldCup के लिए #Qatar पहुंच गए हैं."

One of the most popular Islamic Scholars of our time Dr Zakir Naik has reached #Qatar for the #FIFAWorldCup !#Qatar2022 pic.twitter.com/WJWCXascSj

— Zain Khan (@ZKhanOfficial) November 19, 2022