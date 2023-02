Assam Jobs 2023: Assistant Teacher के 5320 पदों पर निकली वैंकेसी, 17 फरवरी से कर सकेंगे आवेदन

Assam Assistant Teacher Recruitment 2023: असम में सरकारी नौकरी करने के इच्छुक युवाओं के लिए बेहद काम की खबर है. अगर आप टीचिंग की फील्ड में शानदार करियर बनाना चाहते हैं तो यह अच्छा मौका है. दरअसल, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय (Office of the Director of Elementary Education) ने एक जॉब नोटिफिकेशन जारी किया है.

इसके मुताबिक डीईई ने असम लोअर प्राइमरी (LPS) स्कूलों और उच्च प्राथमिक (UPS) स्कूलों में सहायक शिक्षकों (Assistant Teacher) के रिक्त पदों पर भर्ती के निकाली है. डीईई की आधिकारिक वेबसाइट dee.assam.gov.in पर रजिस्ट्रेशन लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. इसके बाद कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

महत्वपूर्ण तारीखें

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 17 फरवरी 2023 से शुरू होगी.

कैंडिडेट्स को इन पदों के लिए 1 मार्च 2023 या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

ये रही वैकेंसी डिटेल

प्रारंभिक शिक्षा निदेशक कार्यालय असम में असिस्टेंट टीचर के कुल 5320 पदों भरने के लिए यह भर्ती अभियान चलाया जा रहा है. इनमें से लोअर प्राइमरी स्कूलों में सहायक शिक्षकों की 3887 रिक्तियां और अपर प्राइमरी के स्कूलों में सहायक शिक्षकों और विज्ञान शिक्षकों की 1433 रिक्तियों पर भर्तियां होनी है.

आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.

जरूरी शैक्षणिक योग्यता

असम लोअर प्राइमरी स्कूलों के लिए असिस्टेंट टीचर पदों पर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स ने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं पास किया हो. इसके साथ ही कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ B.El.Ed या डिप्लोमा इन एजुकेशन और ATET/ CTET पास की योग्यता होनी चाहिए.

अपर प्राइमरी स्कूलों के लिए असिस्टेंट टीचर के पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास यूजीसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से बैचलर डिग्री की योग्यता होना चाहिए. साथ ही डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन B.Ed (स्पेशल एजुकेशन) D.Ed (स्पेशल एजुकेशन) और यूपीएस (साइंस और मैथ्स) के लिए ATET या CTET पास किया हो.

जानें कितनी मिलेगी सैलरी

सहायक शिक्षकों के पदों पर चयनित होने वाले कैंडिडेट्स को सैलरी के तौर पर 14,000 से 70,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे.

नई नौकरी की तलाश में हैं तो तुरंत क्लिक करें

हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com - सबसे पहले, सबसे आगे