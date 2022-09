GAIL Recruitment 2022: गेल में सीनियर इंजीनियर, मैनेजर समेत कई पदों पर निकली वैकेंसी, देखें डिटेल

GAIL Recruitment 2022: गेल (Gas Authority of India Limited) में सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए शानदार खबर है. दरअसल, गेल इंडिया लिमिटेड (GAIL India Limited) में सीनियर इंजीनियर, मैनेजर समेत कई पदों पर भर्ती की जा रही है. आपको बता दें कि इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है. ऐसे कैंडिडेट्स जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो ऑफिशियल वेबसाइट https://www.gailonline.com/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन जरूर चेक कर लें.

आवेदन करने की आखिरी तारीख

अभ्यर्थी इन भर्तियों के लिए आवेदन 15 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं. इसके बाद प्राप्त होने वाले एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे. अभ्यर्थी समय रहते विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर दें.

वैकेंसी डिटेल

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत विभिन्न पदों पर कुल 77 रिक्तियों को भरा जाना है.

मार्केटिंग मैनेजर - 2 पद

मैनेजर मार्केटिंग इंटरनेशनल एनएनजी एंड शिपिंग - 3 पद

सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल - 4 पद

सीनियर इंजीनियर केमिकल - 2 पद

सीनियर ऑफिसर (F&S) - 5 पद

सीनियर इंजीनियर सिविल -1 पद

सीनियर ऑफिसर (C&P) - 2 पद

सीनियर ऑफिसर मार्केटिंग - 5 पद

सीनियर ऑफिसर एचआर - 6 पद

सीनियर ऑफिसर सीसी - 2 पद

सीनियर इंजीनियर सिविल - 1 पद

सीनियर हिंदी (Superintendent) - 1 पद

सीनियर केमिस्ट - 1 पद

फोरमैन (इलेक्ट्रिकल) - 1 पद

फोरमैन (इंस्ट्रुमेंटेशन) - 1 पद

फोरमैन (मैकेनिकल) - 2 पद

आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो

अभ्यर्थी सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gailonline.com पर जाएं.

इसके बाद आप वेबसाइट के होमपेज पर 'Career' सेक्शन में जाएं.

यहां 'SPECIAL RECRUITMENT DRIVE FOR SC/ ST/ OBC (NCL)/PwBD CANDIDATES IN VARIOUS DISCIPLINES' लिंक पर जाएं.

अब अगले पेज पर क्रेडेंशियल के जरिए रजिस्ट्रेशन करें.

रजिस्ट्रेशन के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करें.

आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर इसका एक प्रिंट आउट जरूर निकाल लें.

ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यहां क्लिक करें