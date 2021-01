लंबे समय तक जवां दिखना चाहते हैं तो इस तरह करें फिटकरी का प्रयोग और भी हैं फायदे

न्यू दिल्ली: फिटकरी (Amazing Benefits Of Fitkari) दिखने में तो बेहद सामान्य होती है लेकिन इसमे गुणों की भरमार है. पानी साफ करना हो या जवां दिखना हो या फिर चेहरे के मुंहासों से निजात पानी हो, फिटकरी (Uses And Advantages Of Alum) बेहद उपयोग साबित होती है. यही वजह है कि भारत के हर घर में फिटकरी हमेशा मौजूद होती है. इसके साथ ही कई सारी शारीरिक समस्याओं का रामबाण उपाय है फिटकरी. तो आइए आज आपो बताते हैं फिटकिरी के गुण और इस्तेमाल का तरीका.

झुर्रियों के प्रभाव को करे कम

फिटकरी में एक बेहद अच्छा गुण है कि वह त्वचा (Benefits Of Fitkari For Acne) में कसाव लाती है. साथ ही रूखी, बेजान और लटकी त्वचा को ठीक करती है. फिटकरी के इसी गुण के कारण कई सारी ब्यूटी क्रीम (Benefits Of Fitkari For Skin) में इसका उपयोग होता है. चेहरे पर फिटकरी लगाने से झुर्रियों खत्म होती है. और साथ ही बढ़ती उम्र का प्रभाव भी कम होता है. इसके लिए आप सीधा फिटकरी को चेहरे पर घूमा सकते हैं. ऐसा करने से चेहरा एकदम स्वस्थ होने लगता है.

मुंह की बदबू

मुंह की बदबू आपकी पर्सनालिटी को खराब करती है. इसकी वजह से कोई आपसे बात करना पसंद नहीं करता है.अगर ऐसा है तो आज से ही फिटकरी (Benefits Of Fitkari For Teeth) का उपयोग करना शुरू कर दें. इसके लिए दिन में दो बार फिटकरी (Uses And Advantages Of Alum) के पानी से कुल्ला करें. ऐसा करने से दांतों पर जमा प्लाक मिट जाता है. यह लार में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को भी खत्म करता है. लेकिन ध्यान रहे, इसके पानी को पीना नहीं चाहिए. ऐसा करने से हानि भी पहुंच सकती है.

ये भी पढ़ें- नहीं बढ़ रही है बालों की ग्रोथ? लगाएं पालक का Hair Pack, फिर देंखे चमत्कार

जुओं का उपचार

फिटकरी (Benefits Of Fitkari For Hairs) से जुओं की समस्या भी दूर होती है. बालों के लिए हर तरह से फिटकरी (Uses And Advantages Of Alum) को बहुत उपयोगी माना गया है. जुओं की समस्या के लिए फिटकरी का पेस्ट बनाएं. इस पेस्ट को स्कैल्प पर लगाने से बालों से जुओं का नामो- निशान मिट जाता है. इससे आपकी स्कैल्प एकदम साफ होने लगती है और साफ स्कैल्प पर जुएं नहीं आती है. कई लोग फिटकरी (Uses And Advantages Of Alum) के पानी से बाल धोते हैं लेकिन हर किसी को यह उपाय नहीं भाता है.

तन की दुर्गंध मिटाए

फिटकरी से आसानी से बॉडी (Benefits Of Fitkari For Body) की दुर्गंध को मिटाया जा सकता है. फिटकरी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो तन की दुर्गंंध को पैदा करने वाले जीवाणुओं को मिटा देता है. इसलिए डियोड्रेंट बनाने वाली कंपनियां भी इसका उपयोग करती हैं. इसके लिए आप नहाने के पानी में फिटकरी (Uses And Advantages Of Alum) मिला कर इस समस्या से निजात पा सकते हैं.

लाइफस्टाइल से जुड़े अन्य लेख पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें