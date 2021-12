क्या सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना चाहिए? जानिए इसके फायदे और नुकसान

Benefits of Bathing with cold water in Winters: सर्दियों में ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, गर्म पानी से नहाने के अपने फायदे हैं, लेकिन ठंडे पानी से नहाना भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता. कुछ समस्याओं में आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए, लेकिन अगर आपको सेहत से जुड़ी कोई समस्या नहीं है, तो ठंडे पानी से नहाना आपके लिए फायदेमंद होगा.

स्किन के लिए फायदेमंद

सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने से त्वचा में निखार आता है. इससे ड्राईनेस की समस्या दूर होती है. ठंडे पानी के इस्तेमाल से त्वचा के छिद्रों को सील किया जा सकता है, इससे बाहर की गंदगी स्किन के अंदर नहीं जाती.

बालों के लिए

बालों के लिए ठंडे पानी से नहाना फायदेमंद है. इससे बाल चमकदार बनते हैं और बालों का झड़ना भी रुकता है.

दूर होगा मांसपेशियों का दर्द

सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना मांसपेशियों के दर्द को भी दूर करता है. जैसे चोट लगने पर या घाव पर डॉक्टर बर्फ लगाने की सलाह देते हैं. ठंडे पानी का असर भी वैसा ही होता है. इससे मांसपेशियों के दर्द में राहत मिलती है.

ठंडे पानी से नहाने के नुकसान

ठंडे पानी से नहाने के नुकसान भी हैं. उन लोगों को जिनकी इम्युनिटी कमजोर है, ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए. अगर आपको बुखार या कोई संक्रमण है तब भी ठंडे पानी से नहाने से बचें. सर्दियों में कई बार एलर्जी की समस्या हो जाती है. इसमें भी ठंडे पानी के सेवन से बचना चाहिए. अगर आप सर्दी में तेज धूप में बैठे हैं तो तुरंत उठकर ठंडे पानी से स्नान न करें. इससे नुकसान होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)