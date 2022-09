Non Stick Cookware में भूलकर भी न पकाएं ये 2 चीजें, वरना सेहत को उठाना पड़ सकता है नुकसान

Foods You Should Not Cook in Non Stick Pan: नॉन स्टिक कुकवेयर का इस्तेलाम पिछले कुछ दशक में काफी ज्यादा बढ़ गया है, ये नॉर्मल एल्यूमीनियम और स्टील के बर्तन से थोड़े ज्यादा महंगे जरूर होते हैं, लेकिन सेहत के लिहाज से इसे बेहतर माना जाता है. इसकी वजह ये है कि ऐसे पैन में तेल कम चिपकता है क्योंकि इसमें खास तरह की कोटिंग की जाती है, जिसकी वजह से ऑयल की बचत हो जाती है, और जब कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम होता है तो हम ज्यादा ऑयली डाइट खाने से बच जाते है.

नॉन स्टिक में खाना पकाने के फायदे

नॉन स्टिक पैन में खाना पकाने से लो ऑयल फूड तैयार होता है और फिर मोटापे, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के खतरे को कम किया जा सकता है. इस तरह के बर्तन की एक और खासियत ये भी होती है कि इसमें खाना बनाना आसानी से तैयार हो जाता हैं. इतने फायदे के बावजूद कुछ चीजों को नॉन स्टिक कुकवेयर में नहीं पकाना चाहिए क्योंकि ये सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

इन फू्ड्स को नॉन स्टिक पैन में न पकाएं

1. मीट (Meat)

मीट जैसे नॉनवेज आइटम्स पकाने के लिए काफी ज्यादा हीट की जरूरत होती है, अगर मांस को डीप फ्राई किया जाएगा तो बर्तन की कोटिंग पिघलने लगेगी और फिर ये फूड के साथ मिक्स हो सकते हैं और इससे सेहत को तगड़ा नुकसान पहुंचता. इसलिए मटन या अन्य रेड मीट को नॉन स्टिक पैन में पकाने से परहेज करें. आप एल्यूमीनियम और स्टील की कढ़ाई या कूकर में ही मांस पकाएं.

2, वेजिटेबल स्टिर फ्राई (Vegetable Stir Fry)

मौजूदा दौर में वेजिटेबल स्टिर फ्राई का चलन काफी ज्यादा बढ़ गया है. ये एक ऐसी लाजवाब डिश है जिसमें मसाले और ऑयल न के बराबर होता है यही वजह है कि जो लोग सेहत को लेकर जागरूक हैं उन्हें ये रेसेपी काफी ज्यादा पसंद आती है. लेकिन दिक्कत ये है कि इस फूड आइटम को देर तक तेज हीट में पकाया जाता है. इसलिए ज्यादातर एक्सपर्ट इस बात की सलाह देते हैं कि इसे कभी भी नॉन स्टिक पैन में नहीं बनाना चाहिए. इस तरह के बर्तन ज्यादा हीट के लिए नहीं होते हैं क्योंकि इसकी कोटिंग डैमेज हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर