How To Get Rid Of Chapped Lips: सर्दियों में फटे होंठों पर लगाएं ये चीजें, हो जाएंगे Kareena Kapoor जैसे मक्खन मुलायम

Ways to get rid of chapped lips: विंटर सीजन आते ही आपकी स्किन से नमी खत्म होने लगती है जिससे आपकी लिप्स फटने लगते हैं. ऐसे में लिप्स को हाइड्रेट बनाए रखना बेहद आवश्यक हो जाता है. इसलिए आज हम आपके लिए फटे होंठों से छुटकारा पाने के कुछ आसान उपाय लेकर आए हैं.

इन आसान घरेलू नुस्खों को आजमाकर आपके होंठ डीप मॉइश्चराइज रहते हैं जिससे आपके होठों की सभी समस्याएं दूर रहती हैं. साथ ही इसके रोजाना नियमित इस्तेमाल से आपको सोफ्ट और पिंक लिप्स पाने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (ways to get rid of chapped lips) फटे होंठों से छुटकारा पाने के उपाय...

फटे होंठों से छुटकारा पाने के उपाय (ways to get rid of chapped lips)

कोकोनट ऑयल

फटे होंठो के लिए आप कोकोनट ऑयल को सीधे तौर पर लगा सकते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में चीनी मिलाकर भी लिप्स पर लगाकर मसाज कर सकते हैं. इससे आपके होंठों की डेड स्किन को हटाने में मदद मिलेगी. इसके साथ ही इससे आपके लिप्स सोफ्ट भी दिखने लगते हैं.

एलोवेरा

इसके लिए आप एक बाउल में एलोवेरा, बादाम या जैतून का तेल डालकर मिला लें. फिर आप तैयार मास्क को दिन में कम से कम 2 से 3 बार लगाएं. इससे आपके लिप्स नरिश रहते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो ताजा एलोवेरा भी होंठों पर लगा सकते हैं. इससे भी आपको लाभ मिलता है.

हनी

इसके लिए आप एक बाउल में थोड़ा सा ग्लिसरीन और शहद की कुछ बूंदें डालकर मिला लें. फिर आप इस तैयार मास्क को अपने होंठों पर लगा लें. इससे आपके होंठ तुरंत कोमल और गुलाबी नजर आने लगते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

