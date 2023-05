Summer Recipe: गर्मियों में शरीर को कूल रखता है चिल्ड सौंफ का शरबत, पेट भी रहता है स्वस्थ

How To Make Fennel Sharbat: सौंफ एक ऐसा मसाला है जोकि आपको हर भारतीय किचन में आसानी से देखने को मिल जाता है. आमतौर पर सौंफ की मदद से अचार या चटनी बनाकर खाई जाती है. लेकिन क्या कभी आपने सौंफ का शरबत पीया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए सौंफ का शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. सौंफ की तासीर ठंडी होती है इसलिए गर्मियों में सौंफ के शरबत के सेवन ससे आपका शरीर हाइड्रेट बना रहता है. इस देसी ड्रिंक से आपकी बॉडी का टेम्परेटर मेंटेन बना रहता है. सौंफ शरबत स्वाद में भी बेहतरीन होता है. इसके साथ ही इस शरबत को बनाना भी आसान होता है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Fennel Sharbat) सौंफ का शरबत कैसे बनाएं......

सौंफ का शरबत बनाने की आवश्यक सामग्री-

1/2 कप सौंफ

2 टी स्पून नींबू रस

1 टी स्पून काला नमक

1 चुटकी ग्रीन फू़ड कलर

8-10 आइस क्यूब्स

स्वादानुसार चीनी

सौंफ का शरबत कैसे बनाएं? (How To Make Fennel Sharbat)

सौंफ का शरबत बनाने के लिए आप सबसे पहले सौंफ लें.

फिर आप इसको करीब 2 घंटों तक पानी में भिगोकर अलग रख दें.

इसके बाद आप सौंफ का एक्स्ट्रा पानी निकालकर मिक्सर जार में डालें.

फिर आप सौंफ को मिक्सी में दरदरा पीस लें.

इसके बाद आप इसमें काला नमक, चीनी और थोड़ा सा पानी डालें.

फिर आप इसको एक फिर से पीसकर स्मूद जूस तैयार कर लें.

इसके बाद आप तैयार जूस को एक बर्तन में छानकर निकाल लें.

फिर आप दरदरी पिसी सौंफ थोड़ा पानी डालकर मिक्सी में पीस लें.

इसके बाद आप तैयार जूस को एक सूती कपड़े की मदद से छान लें.

फिर आप तैयार जूस में ग्रीन कलर डालकर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालकर मिला लें.

अब आपका स्वादिष्ट सौंफ का शरबत बनकर तैयार हो चुका है.

फिर आप इसको एक सर्विंग गिलास में ऊपर से आइस क्यूब्स डालकर चिल्ड सर्व करें.



(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)