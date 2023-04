Facial Hair Removal: घर पर बनाएं पपीता हेयर रिमूवल मास्क, नहीं पड़ेगी पेनफुल वैक्स की जरूरत

How To Make Papaya Hair Removal Mask: पपीता में कई ऐसे गुण मौजूद होते हैं जोकि आपकी स्किन को ढेरों लाभ प्रदान करते हैं. पपीते आपकी स्किन को अंदर से हाइड्रेट बनाएं रखता है और सेलुलर डैमेज से बचाने में भी मददगार साबित होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं पपीता आपके चेहरे के अनवॉंटिड हेयर को हटाने में भी सहायक होता है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पपीता हेयर रिमूवल मास्क लेकर आए हैं. इस हेयर रिमूवल मास्क की मदद से आप बिना वैक्स पेन के आसानी से घर पर चेहरे के अनचाहे बालों को हटा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (How To Make Papaya Hair Removal Mask) पपीता हेयर रिमूवल मास्क कैसे बनाएं.....

पपीता हेयर रिमूवल मास्क बनाने की आवश्यक सामग्री-

हल्दी आधा चम्मच

पपीता का गूदा

पपीता हेयर रिमूवल मास्क कैसे बनाएं? (How To Make Papaya Hair Removal Mask)

पपीता हेयर रिमूवल मास्क बनाने के लिए आप एक छोटा सा बाउल लें.

फिर आप इसमें आधा चमच हल्दी, 3 चमच एलोवेरा जेल और 2 चमच पपीता का गूदा डाल दें.

इसके बाद आप इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिला लें.

अब आपका पपीता हेयर रिमूवल मास्क बनकर तैयार हो चुका है. कैसे करें इस्तेमाल पपीता हेयर रिमूवल मास्क? (How To Apply Papaya Hair Removal Mask)

पपीता हेयर रिमूवल मास्क को लेकर आप बटर नाइफ लें.

फिर आप इसकी मदद से तैयार पेस्ट को चेहरे पर बालों की ग्रोथ के हिसाब से अप्लाई कर लें.

इसके बाद आप इस पेस्ट को अच्छी तरह से सूखने के लिए छोड़ दें.

फिर जब पेस्ट सूख जाए तो इसे बालों की ग्रोथ की उल्टी दिशा में रगड़ें और निकाल लें.

इसके बाद आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं और सूखने दें.

इसके बाद आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएं और सूखने दें.

फिर आप ठंडे पानी की मदद से चेहरे को धोकर साफ कर लें. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)