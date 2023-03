Summer Drink: पेट की गर्मी को बाहर निकाल देंगी ये हरी पत्तियां, लू लगने से बचा रहेगा शरीर

How To Make Peppermint Tea: पुदीना विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जैसे गुणों से भरपूर होता है. पुदीने में ऐसे गुण मौजूद होते हैं जिसके सेवन से आपको तुरंत ताजगी भरा महसूस होता है. वहीं पुदीने में मेन्थॉल, मेन्थोन और लिमोनेन जैसे कई एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं जोकि आपके खराब पेट को सही करने में मददगार साबित होते हैं. आमतौर पर पुदीने की मदद से घरों में चटनी बनाकर खाई जाती है. लेकिन क्या कभी आपने पुदीने की चाय ट्राई की है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए पेपरमिंट टी बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. पेपरमिंट टी चाय टेस्टी और हेल्दी होती है. इसके सेवन से आपके शरीर से गर्मी को बाहर निकालने में मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (How To Make Peppermint Tea) पेपरमिंट टी कैसे बनाएं.....

पेपरमिंट टी बनाने की आवश्यक सामग्री- पानी 2 कप

पुदीने के पत्ते 15 ताजे

शहद 1 बड़ा चम्मच

आइस क्यूब्स 4-5

नींबू का रस ताजा पेपरमिंट टी कैसे बनाएं? (How To Make Peppermint Tea) पेपरमिंट टी बनाने के लिए आप सबसे पहले एक पैन लें.

फिर आप इसमें पानी डालें और 1 उबाल आने तक पकाएं.

इसके बाद आप इसमें पुदीने के पत्ते डालें.

फिर आप इसको धीमी आंच पर करीब 4-5 मिनट तक पकाएं.

इसके बाद आप गैस को बंद करके इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दें.

फिर आप एक गिलास में आइस क्यूब्स और पेपरमिंट टी डालें.

इसके बाद आप इसमें शहद और नींबू का रस डालकर मिला लें.

अब आपकी हेल्दी पेपरमिंट टी बनकर तैयार हो चुका है. (Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)