LPG Saving Tips: किचन में अगर ये काम कर लिया तो रसोई गैस महीनों चलेगी, आजमाएं ये बेहतरीन टिप्स

How to save cooking gas at home: बढ़ती महंगाई ने आपके किचन का बजट पहले से ही बिगाड़ रखा है. त्‍योहार के मौसम में आपने गैस सिलेंडर का धड़ल्ले से यूज किया है. ऐसे में लाजमी है कि आपकी गैस सिलेंडर इस बार जल्‍द खत्‍म हो गई होगी, लेकिन क्‍या आप किचन के कुछ ऐसे हैक्‍स जानते हैं जिससे आपकी रसोई गैस भी कम लगे. आज जब किचन में काम करती हैं तो ऐसी कई बातें रहती हैं, जिसका ध्‍यान रखने पर आप आराम से अपने घरेलू सिलेंडर को कुछ और दिनों तक यूज कर सकते हैं. यहां हम आपको कोई जादू नहीं बताने वाले हैं. आपको ऐसी बाते बताएंगे, जिससे आप आसानी से गैस-सिलेंडर की खपत को कम कर सकते हैं, तो चलिए जान लीजिए वो तरीके.

अगर आप बार-बार चाय, कॉफी बनाते हैं या पानी उबालते है तो उससे ज्‍यादा गैस खर्च होती है. इसलिए पानी को एक बार गर्म करके फ्लास्क में रख लें, इससे काफी गैस बचेगी.

गैस के रेग्युलेटर, पाइप और बर्नर को समय-समय पर चेक कराते रहें, गैस कहीं से लीक तो नहीं हो रही है, अगर गैस लीक हो रही है तो आपको तुंरत रिपेयर कराना चाहिए, क्‍योंकि ऐसे में ज्‍यादा गैस खराब होती है और इससे हादसा भी हो सकता है. इसके अलावा गैस का बर्नर भी साफ करते रहें, अगर बर्नर से यलो फ्लेम निकल रही है तो समझ जाए कि इसे साफ करना है. नियमित रूप से गैस की सर्विसिंग भी कराते रहें.

कभी भी ग्रिल्ड रेसिपी गैस में ना बनाएं, इस तरह की रेसिपी बनाने से गैस ज्‍यादा बर्बाद होती है. इसलिए ऐसे फूड को ग्रिल करने के लिए आप टोस्टर का इस्‍तेमाल करें.

गैस पर खाना बनाते समय कोशिश करें कि हमेशा मध्यम आंच पर ही खाना पकाया जाए, क्योंकि ज्‍यादा तेज आंच पर खाना बनाने से खाना जल जाता है और अगर कम आंच पर खाना बनाया जाता है तो भी गैस ज्‍यादा खर्च होती है.

कुछ सब्जियों को उबालने में गैस की खपत ज्‍यादा होती है. इसके अलावा मीट, चिकन के लिए भी हमेशा प्रेशर कुकर का यूज करें.

