Spicy Food: केवल 10 मिनट में तैयार करें चटपटा मटर का अचार, खाने का स्वाद हो जाएगा दोगुना

How To Make Matar Ka Achar: मटर एक दानेदार हरी सब्जी है जोकि स्वाद में मीठी होती है. आमतौर पर मटर की मदद से घरों में आलू मटर, मटर पनीर और मटर नमकीन आदि. लेकिन क्या कभी आपने हरी मटर का अचार खाया है? अगर नहीं तो आज हम आपके लिए हरी मटर का अचार बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. हरी मटर का अचार खाने में बेहद स्वादिष्ट और चटपटा लगता है. इसको आप आसानी से घर पर बनाकर खाने के साथ खा सकते हैं. इससे आपके खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा. इसके साथ ही हर किसी को इसका स्वाद में खूब पसंद आएगा, तो चलिए जानते हैं (How To Make Matar Ka Achar) हरी मटर का अचार बनाने की विधि...

मटर का अचार बनाने की आवश्यक सामग्री-

1/2 किलो मटर दाने

1 टी स्पून सौंफ

3/4 टी स्पून अजवाइन

1/2 टी स्पून हल्दी

1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर

1/2 टी स्पून अमचूर

4 टी स्पून अचार मसाला

2 टी स्पून तेल

मटर का अचार कैसे बनाएं? (How To Make Matar Ka Achar)

मटर का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मटर को छीलकर दाने निकाल लें.

फिर आप इन दानों को पानी में अच्छी तरह से धोकर पानी को अच्छी तरह से निकाल दें.

इसके बाद आप एक कढ़ाई में तेल डालकर मीडियम आंच पर गर्म करें.

फिर आप इसमें सौंफ और अजवाइन डालकर कुछ सेकंड तक भून लें.

इसके बाद आप इसमें हल्दी पाउडर और मटर डालकर अच्छे से मिला दें.

फिर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर मिला लें.

इसके बाद आप इसमें अचार मसाला पाउडर डालें और अच्छे से मिला लें.

फिर आप इसमें अमचूर पाउडर डालें और ढककर नरम होने तक पकाएं.

इसके बाद आप इसको करीब 5 मिनट तक पकाकर गैस बंद कर दें.

अब आपका स्वाद और पोषण से भरपूर मटर का अचार बनकर तैयार हो गया है.