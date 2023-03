Relationship Tips: रिश्ते में रहते हुए भी महसूस कर रहे हैं अकेलापन? तो जान लें इसके पीछे के कारण

What are the signs of a lonely relationship: किसी भी रिश्ते में प्यार और विश्वास बहुत जरूरी होता है. इसके साथ ही रिश्तें में खुशियों के साथ-साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं. लेकिन कई बार रिश्ते में रहते हुए भी दो लोग अकेलापन महसूस करने लगते हैं. कई बार वक्त के साथ-साथ कपल्स को रिश्ते में इमोशनल अटैचमेंट का एहसास कम होने लगता है. इसी वजह से रिश्‍ते में अकेलापन हावी होने लगता है. ऐसे में आज हम आपको रिश्ते में अकेलापन महसूस करने की कुछ वजहें बताने जा रहे हैें जिनको सही समय पर पहचाकर रिश्ते में प्यार को बढ़ाकर टूटने से बचा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं (What are the signs of a lonely relationship) आखिर क्या है रिश्ते में अकेलेपन की वजह....

कॉम्‍यूनिकेशन गैप कॉम्‍यूनिकेशन किसी भी रिश्ते का आधार होता है क्योंकि एक दूसरे से बातचीत करने से आप अपनी भावनाओं, समस्‍याओं और खुशी को शेयर कर सकते हैं. इससे आपका अकेलापन दूर होता है. लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने साथी से किस मूड में बात करते हैं. साथ का अभाव फील करना अगर आप दोनों ही वर्किंग हैं तो आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं तो आपके बीच अकेलापन बढ़ने का एक कारण ये भी हो सकता है. ऐसे में आप अपने साथी के लिए तोड़ा समय निकालकर अकेलेपन को दूर करने का प्रयास करें. इंटिमेसी की समस्या किसी भी रिलेशनशिप इंटिमेसी एक बहुत बड़ा रोल निभाती है. ऐसे में अगर आपके रिलेशनशिप से अफेक्शन और स्पार्क की कमी हो गई है तो ऐसे में अकेलापन महसूस होना एक आम बात है. ऐसे में रिश्ते में इंटिमेसी को ध्यान में रखते हुए अकेलेपन से दूर करने की कोशिश करें. आवश्यकताएं अलग होना अगर रिश्ते में दोनों अपनी-अपनी आवश्यकताओं का ही ध्यान रख रहे हैं और एक दूसरे की जरूरतों की परवाह नहीं कर रहे हैं तो इससे दोनों के बीच इमोशन दूरियां आती हैं और अकेलापन की भावना पैदा हो जाती है.