Couple Advice: ये बातें बताती हैं रिश्ता बन चुका है बोझ, पार्टनर से ब्रेकअप करके कह दें Good Bye!

Signs It's Time To Say Goodbye To The Relationship: रिलेशनशिप में कोई भी ये सोचकर नहीं आता कि उसको आगे जाकर अपने पार्टनर से अलग होना है. लेकिन कई बार रिश्तों में ऐसा वक्त आ जाता है जिसमे अलग होने का या ब्रेकअप का फैसला लेना ही बेहतर होता है. असल में जब आप किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है लेकिन वक्त के साथ धीरे-धीरे ये रिश्ता एक बोझ के समान लगने लगता है. ऐसे में किसी भी रिश्ते को बोझ की तरह उठाने के बजाय बेहतर है कि आप ऐसे रिश्ते को तोड़कर आगे निकल जाएं. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी बाते बताने जा रहे हैं जिनको सही समय पर पहचानकर आप गलत रिश्ते में फंसे रहने से बचे रह सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि (Signs It's Time To Say Goodbye To The Relationship) किन बातों से समझे कि अब रिश्ते को गुड बाय कहने का समय आ गया है.....

जब होने लगें बात-बात पर झगड़े जब भी आपको ऐसा फील होने लगे कि आपका पार्टनर आपसे हर छोटी-छोटी बात पर भी झगड़ा करने लगा हैं तो और हर बात पर लड़ाई करने के बहाने की खोज करने लगा है तो समझ लें अब आपके रिश्ता टूटने की कगार पर है. ऐसे में आपको इस रिश्ते से ब्रेकअप कर लेने में ही भलाई है. जब सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होने लगे जब भी कभी आपका पार्टनर हर छोटी-छोटी बातों पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे. अपने आपको आपसे ऊंचा समझने लगे और अपने फैसले आप पर थोपने लगे तो ऐसे में समझ लें अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है. ऐसे में आपके लिए ब्रेकअप कर लेने में ही भलाई है. रिश्ते में जब दम घुटने लगे कई बार रिलेशनशिप में ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आप पर विश्वास नहीं करता है और आपको बात-बात पर शक की निगाहों से देखता है तो ऐसे में आपको रिश्ते में रहकर दम घुटने जैसा फील होने लगता है तो समझ लें अब ये रिश्ता आपके लिए एक बोझ मात्र बन चुका है. ऐसे में इस रिश्ते को तोड़ने में ही भलाई है.