Curd Benefits: चीनी या नमक किसके साथ खाएं दही, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स

Right Way To Eat Curd: दही का सेवन सुबह, दोपहर और शाम तीनों वक्त किया जा सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो दही कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिंस का अच्छा स्रोत है. इसके सेवन से पेट से जुड़ी कई समस्याएं दूर रहती हैं लेकिन इसे चीनी के साथ खाना चाहिए या नमक के साथ. जानिए एक्सपर्ट्स की राय क्या है?